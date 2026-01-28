Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου

Σοκ και θλίψη προκαλεί η έκρηξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026 στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών.

Η πυροσβεστική εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό που αναφέρει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων ειδοποιήθηκε στις 03:56 π.μ. και το πρώτο όχημα έφτασε στο σημείο στις 04:11 π.μ. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 53 πυροσβέστες με 13 υδροφόρα οχήματα, ένα βραχιονοφόρο, 9 βοηθητικά οχήματα, δύο ομάδες της ΕΜΑΚ και ένα drone, ενώ κινητοποιήθηκαν και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Κατά την έκρηξη, το εργοστάσιο λειτουργούσε σε 24ωρη βάση και στο χώρο εργάζονταν 13 άτομα. Οκτώ κατάφεραν να βγουν από το κτίριο, εκ των οποίων τρεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και οι υπόλοιποι δύο επέστρεψαν στα σπίτια τους. Οι πέντε γυναίκες που δεν είχαν εντοπιστεί αρχικά βρέθηκαν απανθρακωμένες μέσα στο εργοστάσιο σε διάφορες ώρες, με την τελευταία σορό να εντοπίζεται στις 27 Ιανουαρίου.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Πυροσβεστική και το ΕΣΚΕΔΙΚ, υπό τον Διοικητή Υποστράτηγο Αναστάσιο Μιχαλόπουλο, προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες, λήψη καταθέσεων, εργαστηριακή εξέταση ευρημάτων και τεχνική αξιολόγηση των εγκαταστάσεων.

Τα αποτελέσματα των πρώτων ελέγχων έδειξαν την ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, οι οποίες τροφοδοτούσαν τους φούρνους του εργοστασίου μέσω υπόγειων σωληνώσεων. Με εξειδικευμένους ελέγχους με χρήση αζώτου διαπιστώθηκε εκτεταμένη διαρροή προπανίου στο έδαφος, η οποία εκτιμάται ότι υπήρχε για μήνες. Το αέριο συγκεντρώθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου η παρουσία σπινθηρισμού από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό προκάλεσε την έκρηξη.

Στις 27 Ιανουαρίου 2026 συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί για αδικήματα που σχετίζονται με ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελέως Τρικάλων.

Όλες οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Η ενημέρωση ξεκίνησε με τον τρόπο που κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική τις κρίσιμες ώρες μετά την έκρηξη και τη φωτιά.

Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος. Η διαρροή ήταν πολύμηνη, καταγράφηκαν υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιομηχανίας τροφίμων με την επωνυμία «Βιολάντα», το οποίο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 03:56 π.μ., ενώ το πρώτο πυροσβεστικό όχημα αφίχθη στο σημείο στις 04:11 π.μ.. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 13 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, 1 βραχιονοφόρο όχημα, 9 βοηθητικά οχήματα, 2 ομάδες της ΕΜΑΚ (μία από την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας και μία από την 7η ΕΜΑΚ Λαμίας), καθώς και 1 ομάδα Drone. Συνολικά έλαβαν μέρος 53 πυροσβεστικοί υπάλληλοι.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν δύο υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από τις πρώτες στιγμές, υπό τον συντονισμό και τη φυσική παρουσία της Εισαγγελέως Τρικάλων, ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες επιχειρησιακές και ανακριτικές διαδικασίες, σε συνεργασία με το τοπικό Ανακριτικό Γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Αστυνομίας, την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας, καθώς και με δύο πραγματογνώμονες.

Την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, το εργοστάσιο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, καθώς λειτουργεί σε 24ωρη βάση, και στο χώρο εργάζονταν 13 άτομα, εκ των οποίων 4 άνδρες και 9 γυναίκες. Μετά την εκδήλωση του συμβάντος, 8 άτομα (4 άνδρες και 4 γυναίκες) εξήλθαν από το εργοστάσιο. Από αυτούς, 3 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και 3 άτομα μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ενώ τα υπόλοιπα 2 άτομα μεταφέρθηκαν στις οικίες τους.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του συμβάντος συνεδρίασε το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο, παρουσία του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Τρικάλων, του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας και του Συντονιστή Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Παράλληλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι ανακριτικές Αρχές, καθώς και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

Από τη στιγμή της εκδήλωσης του περιστατικού και παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προέβησαν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον εντοπισμό των υπολοίπων πέντε (5) εργαζομένων, οι οποίες ήταν γυναίκες. Περί ώρα 07:55 π.μ. εντοπίστηκαν δύο απανθρακωμένες σοροί, ενώ περί ώρα 08:10 π.μ. εντοπίστηκε τρίτη σορός. Περί ώρα 12:00 μ.μ. εντοπίστηκε τέταρτη σορός, ενώ την 27η Ιανουαρίου 2026 εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός.

Παράλληλα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ενεργοποιήθηκε άμεσα στο χώρο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τη μετάβαση ειδικού κλιμακίου ερευνητών. Εντός του πρώτου δωδεκαώρου το κλιμάκιο αυτό ενισχύθηκε με δύο επιπλέον κλιμάκια υπό τον επικεφαλής της ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο της πλήρους και μεθοδικής διερεύνησης των αιτιών του περιστατικού, καθώς και της πλήρους διασφάλισης του χώρου και των στοιχειών του συμβάντος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες στον χώρο, χαρτογράφηση της σκηνής του συμβάντος, συλλογή και εργαστηριακή εξέταση ευρημάτων, λήψη καταθέσεων από εργαζομένους και εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και τεχνική αξιολόγηση κρίσιμων εγκαταστάσεων και συστημάτων, με σκοπό την πλήρη αποτύπωση της εξέλιξης του περιστατικού και των συνθηκών εκδήλωσής του.

Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους.

Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, την 27η Ιανουαρίου 2026 συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με αδικήματα ανθρωποκτονίας από αμέλεια, βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, εμπρησμού και έκρηξης, στον χώρο της επιχείρησης στη Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελέως Τρικάλων.

Όλες οι προβλεπόμενες διερευνητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος καθώς και η προανακριτική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη.

