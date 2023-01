Τραγωδία στην Αυστραλία: Ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα -Τέσσερις νεκροί ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις άνθρωποι πέθαναν και τρεις δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή έπειτα από την σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα κοντά στο θεματικό πάρκο Sea World στην Αυστραλία. Τρομοκρατημένοι τουρίστες παρακολουθούσαν τη στιγμή της σύγκρουσης.

Τα συντρίμμια έπεσαν πάνω από το Broadwater στη Χρυσή Ακτή πριν το ένα ελικόπτερο πέσει σε μια αμμουδιά περίπου στις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα τη Δευτέρα.

Εκτός από τους τρεις επιβάτες που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, υπάρχουν ακόμη τέσσερις τραυματίες με πιο ελαφρά τραύματα.

Το ένα ελικόπτερο προσγειωνόταν και το άλλο απογειωνόταν όταν ήρθαν σε επαφή με αποτέλεσμα το ένα να προσκρούσει στο έδαφος και το δεύτερο να καταφέρει να προσγειωθεί.

Η Emma Burch, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Απ’ ό,τι είδαμε ο ένας απογειωνόταν, ο άλλος προσγειωνόταν. Χτύπησαν ο ένας τον άλλον».

«Ακούστηκε ένας τεράστιος κρότος ακριβώς μέσα από το τουριστικό πάρκο Μπρόντγουοτερ και στη συνέχεια το βουητό, καθώς αυτός που έχασε τον έλεγχο χτύπησε στο νερό. Ήταν απλά απαίσιο. Όλοι είναι σε σοκ» πρόσθεσε.

