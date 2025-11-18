Τραγωδία στην Δυτική Αχαΐα: Ομολόγησε ο 25χρονος θείος – «Γλιστρήσαμε με τη γουρούνα και πέσαμε»

Την Παρασκευή, η εισαγγελέας είχε δώσει εντολή στο Α.Τ. Κάτω Αχαΐας να γίνει αυτοψία στον χώρο όπου φέρεται να συνέβη το δυστύχημα. Αρχικά δεν είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία και δεν υπήρχαν στοιχεία από το σημείο της πτώσης.

Τραγωδία στην Δυτική Αχαΐα: Ομολόγησε ο 25χρονος θείος – «Γλιστρήσαμε με τη γουρούνα και πέσαμε»
18 Νοέ. 2025 13:48
Pelop News

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 4χρονου αγοριού στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, καθώς ο 25χρονος θείος προσήλθε αυτοβούλως τη Δευτέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας και ομολόγησε υπό το βάρος της συνείδησής του το πραγματικό περιστατικό.

Αυτοψία που δεν έγινε – Κρίσιμη εντολή της Εισαγγελέως

Την Παρασκευή, η εισαγγελέας είχε δώσει εντολή στο Α.Τ. Κάτω Αχαΐας να γίνει αυτοψία στον χώρο όπου φέρεται να συνέβη το δυστύχημα. Αρχικά δεν είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία και δεν υπήρχαν στοιχεία από το σημείο της πτώσης.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά, καθώς ο 25χρονος, υπό το βάρος της συνείδησής του, εμφανίστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα τη Δευτέρα και έδωσε νέα κατάθεση.

Διαβάστε επίσης: Δυτική Αχαΐα: Τα Σπάτα αποχαιρετούν τον μικρό Ανδρέα, η βόλτα που μετατράπηκε σε τραγωδία

Η ομολογία: «Πήρα το παιδί, ανέβηκε στη γουρούνα και γλιστρήσαμε»

Σύμφωνα με την ομολογία του, πήρε το παιδί από το σπίτι, το έβαλε σε γουρούνα ιδιοκτησίας του πατέρα του παιδιού και ξεκίνησαν μια σύντομη διαδρομή. Σε επίμαχο σημείο που υπήρχε τοιχίο ύψους 2 μέτρων, το όχημα φέρεται να «γλίστρησε», να βγήκε εκτός πορείας και οι δύο επιβαίνοντες να βρέθηκαν στο έδαφος. Ο νεαρός υποστηρίζει πως έχασε τις αισθήσεις του και, όταν συνήλθε, ρωτούσε συνεχώς πού βρίσκεται το παιδί και σε τι κατάσταση είναι.

Οι πρώτες αναφορές της αστυνομίας και η κατάσταση του παιδιού

Αρχικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η αστυνομία, το νήπιο φερόταν να έχει πέσει από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, ενώ ήταν στην αγκαλιά του 25χρονου. Και οι δύο είχαν τραυματιστεί.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, όμως το αγοράκι υπέστη ανακοπή. Παρά την πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης –με ΚΑΡΠΑ διάρκειας τουλάχιστον 40 λεπτών– το παιδί κατέληξε το ίδιο βράδυ.

Ο νεαρός συγγενής είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύτηκε φρουρούμενος.

Οι γονείς στο χωράφι – Το παιδί υπό την επίβλεψη του 25χρονου

Την ώρα του δυστυχήματος, οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε κοντινό χωράφι, όπου πραγματοποιούσαν αγροτικές εργασίες. Το νήπιο είχε μείνει υπό την επίβλεψη του 25χρονου, ο οποίος είναι μακρινός συγγενής της οικογένειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:15 Κακοποιούσε σεξουαλικά 12χρονη στο δωμάτιο της ίδιας του της κόρης – Καταδικάστηκε 51χρονος στη Θεσσαλονίκη
14:13 Νοέμβριος στο Αζερμπαϊτζάν: Ένας Μήνας Αναστοχασμού, Κυριαρχίας και Βήματος προς την Ειρήνη.
14:11 Με 205 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Χωρίς δίπλωμα και κράνος ο 30χρονος “πειρατής” των δρόμων
14:07 Καταδικάστηκε η stalker του Γιάννη Πλούταρχου – 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή και περιοριστικά μέτρα
13:48 Τραγωδία στην Δυτική Αχαΐα: Ομολόγησε ο 25χρονος θείος – «Γλιστρήσαμε με τη γουρούνα και πέσαμε»
13:42 Παιδί 5 ετών καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Το ΒΙΝΤΕΟ που προκαλεί οργή
13:38 Ζελένσκι στην Τουρκία: νέα προσπάθεια για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα
13:21 Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για σχολάζουσες κληρονομίες και κοινωφελείς περιουσίες
13:16 Η «Παναγία των Παρισίων» ζωντανεύει στην Πάτρα: Μια έκθεση για την εντυπωσιακή περιπέτεια της αποκατάστασης
13:12 Νέος Κόσμος: «Νόμιζα ότι γινόταν καταδίωξη» – Τι περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας για τον ξυλοδαρμό πριν τον θάνατο του 58χρονου
13:03 Συνελήφθη 34χρονη «μανούλα» στις κλοπές: Είχε ρημάξει καταστήματα σε έξι περιοχές της Αττικής
13:00 Λάσπη, χαλίκια και αγανάκτηση στα Καμίνια: Προβλήματα από τα έργα της Πατρών–Πύργου – Αυτοψία της «Π»
12:56 Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Σταμάτη: Παρόντες Σαμαράς, Κακλαμάνης και Σκρέκας στην κηδεία του πρώην υπουργού
12:55 Εντυπωσιάζει ο Αίολος Αγυιάς – Σκέντζος: «Καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι»
12:50 Ταϊλάνδη: Νεογέννητο βρέθηκε σε δεξαμενή τουαλέτας ! ΒΙΝΤΕΟ
12:50 Βορίζια: Ο πατέρας των τεσσάρων γιων στον ανακριτή – Κατηγορείται για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή
12:46 Σφοδρή κόντρα Δουδωνή – Καραμέρου: «Ντρεπόταν κανείς να πει πως είναι δεξιός, τώρα πάει να γίνει το ίδιο με την Αριστερά»
12:44 Αργεντινή: Σύννεφο σκόνης σκέπασε την Βιγιέγκας ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Πένθος στην οικογένεια Βαρδινογιάννη – «Έσβησε» η Μανουέλα, σύντροφος ζωής του Νίκου Βαρδινογιάννη
12:37 Τρεις ομάδες το απόλυτο στη Β΄ Εθνική Γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ