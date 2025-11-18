Τραγωδία στην Δυτική Αχαΐα: Ομολόγησε ο 25χρονος θείος – «Γλιστρήσαμε με τη γουρούνα και πέσαμε»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 4χρονου αγοριού στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, καθώς ο 25χρονος θείος προσήλθε αυτοβούλως τη Δευτέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας και ομολόγησε υπό το βάρος της συνείδησής του το πραγματικό περιστατικό.

Αυτοψία που δεν έγινε – Κρίσιμη εντολή της Εισαγγελέως

Την Παρασκευή, η εισαγγελέας είχε δώσει εντολή στο Α.Τ. Κάτω Αχαΐας να γίνει αυτοψία στον χώρο όπου φέρεται να συνέβη το δυστύχημα. Αρχικά δεν είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία και δεν υπήρχαν στοιχεία από το σημείο της πτώσης.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά, καθώς ο 25χρονος, υπό το βάρος της συνείδησής του, εμφανίστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα τη Δευτέρα και έδωσε νέα κατάθεση.

Διαβάστε επίσης: Δυτική Αχαΐα: Τα Σπάτα αποχαιρετούν τον μικρό Ανδρέα, η βόλτα που μετατράπηκε σε τραγωδία

Η ομολογία: «Πήρα το παιδί, ανέβηκε στη γουρούνα και γλιστρήσαμε»

Σύμφωνα με την ομολογία του, πήρε το παιδί από το σπίτι, το έβαλε σε γουρούνα ιδιοκτησίας του πατέρα του παιδιού και ξεκίνησαν μια σύντομη διαδρομή. Σε επίμαχο σημείο που υπήρχε τοιχίο ύψους 2 μέτρων, το όχημα φέρεται να «γλίστρησε», να βγήκε εκτός πορείας και οι δύο επιβαίνοντες να βρέθηκαν στο έδαφος. Ο νεαρός υποστηρίζει πως έχασε τις αισθήσεις του και, όταν συνήλθε, ρωτούσε συνεχώς πού βρίσκεται το παιδί και σε τι κατάσταση είναι.

Οι πρώτες αναφορές της αστυνομίας και η κατάσταση του παιδιού

Αρχικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η αστυνομία, το νήπιο φερόταν να έχει πέσει από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, ενώ ήταν στην αγκαλιά του 25χρονου. Και οι δύο είχαν τραυματιστεί.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, όμως το αγοράκι υπέστη ανακοπή. Παρά την πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης –με ΚΑΡΠΑ διάρκειας τουλάχιστον 40 λεπτών– το παιδί κατέληξε το ίδιο βράδυ.

Ο νεαρός συγγενής είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύτηκε φρουρούμενος.

Οι γονείς στο χωράφι – Το παιδί υπό την επίβλεψη του 25χρονου

Την ώρα του δυστυχήματος, οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε κοντινό χωράφι, όπου πραγματοποιούσαν αγροτικές εργασίες. Το νήπιο είχε μείνει υπό την επίβλεψη του 25χρονου, ο οποίος είναι μακρινός συγγενής της οικογένειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



