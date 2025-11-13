Δυτική Αχαΐα: Τα Σπάτα αποχαιρετούν τον μικρό Ανδρέα, η βόλτα που μετατράπηκε σε τραγωδία
Το χωριό βυθισμένο στο πένθος για το τετράχρονο αγγελούδι που χάθηκε τόσο άδικα. Πως έγινε το τραγικό δυστύχημα
Μέσα σε βουβό πόνο και απέραντη θλίψη, η Δυτική Αχαΐα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει σήμερα τον μικρό Ανδρέα. Η κηδεία του τετράχρονου παιδιού θα τελεστεί 10.30 το πρωι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα, με όλο το χωριό να έχει ντυθεί στα μαύρα. Από χτες, λευκά και μπλε μπαλόνια, στολίζουν το μπαλκόνι του σπιτιού όπου άλλοτε ακουγόταν το γέλιο του. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως το παιδί που σκόρπιζε χαμόγελα στα σοκάκια του χωριού δεν θα ξαναπαίξει ποτέ.
Πάτρα: Έτσι «έφυγε» από τη ζωή το αγγελούδι, συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες και το πως συνέβη το κακό
Το απόγευμα της Δευτέρας, ο 25χρονος θείος του μικρού πήρε τον Ανδρέα από το σπίτι του παππού για μια σύντομη βόλτα. Ήταν άνθρωπος που αγαπούσε βαθιά το παιδί, «τον είχα σαν γιο μου», θα πει αργότερα συντετριμμένος στον εισαγγελέα.
Δυτική Αχαΐα: «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί» – Η κατάθεση του 25χρονου για την τραγωδία με τον 3χρονο
Λίγα λεπτά αργότερα, η μοίρα θα χτυπήσει αλύπητα. Καθώς περπατούσαν σε κατηφορικό δρόμο του χωριού, ο νεαρός κρατούσε αγκαλιά τον μικρό όταν γλίστρησε, χτυπώντας πρώτα σε γωνία μπαλκονιού και στη συνέχεια παραπατώντας έπεσε στο κενό του τοίχου αντιστηριξης του δρόμου, βάθους 2 μέτρων.
Ο αγώνας για τη ζωή
Ο παππούς του παιδιού ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο. Χωρίς να χάσει χρόνο, μετέφερε το εγγονάκι του στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας. Από εκεί, το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.
Διαβάστε επίσης: Δυτική Αχαΐα: Συγκλονίζει ο παππούς του 3χρονου – «Άκουσα ουρλιαχτά και βγήκα έξω…» – Ελεύθερος ο 25χρονος ΒΙΝΤΕΟ
Οι γιατροί το παρέλαβαν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μειωμένο επίπεδο συνείδησης. Διασωληνώθηκε αμέσως και έγινε προσπάθεια ανάνηψης για 40 ολόκληρα λεπτά. Δυστυχώς, ο μικρός Ανδρέας υπέστη ανακοπή και κατέληξε.
Σε ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του Καραμανδάνειου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, αναφέροντας: «Το παιδί διακομίστηκε σε εξαιρετικά βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη. Έγινε προσπάθεια ανάνηψης μέσω ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά χωρίς αποτέλεσμα. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια».
Πάτρα: Νέες εξελίξεις στον θάνατο του 3χρονου – Ποιες εκδοχές εξετάζει η ΕΛΑΣ για το τραγικό δυστύχημα
Ελεύθερος ο θείος
Ο 25χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στην πτώση, μεταφέρθηκε και αυτός στο νοσοκομείο. Μετά την ανάρρωσή του αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Στην κατάθεσή του περιέγραψε με λυγμούς τα όσα συνέβησαν: «Πήρα τον Αντρίκο αγκαλιά, παίζαμε, και ξαφνικά γλιστρήσαμε. Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Καλύτερα να πέθαινα εγώ». Η οικογένεια του παιδιού δεν έχει ζητήσει την ποινική του δίωξη.
Σιωπή και πόνος
Η είδηση του χαμού του Ανδρέα έχει παγώσει τους πάντες. Οι γονείς του, που εκείνη την ώρα εργάζονταν σε αγροτικές δουλειές, έμαθαν την τραγική είδηση λίγη ώρα αργότερα και κατέρρευσαν. Στα Σπάτα, το πένθος είναι καθολικό και όλοι ετοιμάζονται σήμερα για να αποχαιρετήσουν τον μικρό Ανδρέα.
