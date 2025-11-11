Πάτρα: Έτσι «έφυγε» από τη ζωή το αγγελούδι, συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες και το πως συνέβη το κακό

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο που έχασε τη ζωή του το αγοράκι 4,5 χρονών, το οποίο έπεσε από τη μάντρα στο σπίτι του με τραγική συνέπεια να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Πάτρα: Πόνος και ανείπωτη θλίψη, το αγγελούδι 4,5 χρόνων έχασε τη μάχη!

Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, αλλά δυστυχώς κατέληξε. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθηκαν από την ΕΡΤ οι γιατροί προσπάθησαν για 40 λεπτά να το επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, καθώς το παιδί τελικά «προδόθηκε» από την καρδούλα του (ανακοπή).

Μάλιστα όπως γνωστοποιήθηκε μαζί του από τη μάντρα έπεσε και τραυματίστηκε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη. Όμως νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Στην Πάτρα και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα, που είναι το σπίτι της οικογένειας του παιδιού, είναι όλοι συγκλονισμένοι.

Στην οικογένεια του κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς κόπηκε το νήμα της ζωής του και χάθηκε το παιδί. Η τραγωδία απέκτησε συγκλονιστικές διαστάσεις με όσα εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο. Η θεία του έφτασε ξυπόλυτη, με αίματα στην μπλούζα της, ενώ η μητέρα, σε κατάσταση αμόκ, έλεγε ότι δεν γνώριζε κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το τραγικό περιστατικό, αφού δεν ήταν παρούσα. Γονείς και συνοδοί άλλων μικρών παιδιών παρακολουθούσαν εμβρόντητοι, βουβαμένοι, τις σκηνές πόνου και οδύνης που ξετυλίγονταν μπροστά τους και δεν μπορούσαν να αρθρώσουν ούτελ λέξη…

