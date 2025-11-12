Δυτική Αχαΐα: «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί» – Η κατάθεση του 25χρονου για την τραγωδία με τον 3χρονο

Συγκλονίζει η υπόθεση του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε μάντρα στη Δυτική Αχαΐα. Ο 25χρονος συγγενής του, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, περιέγραψε στις αρχές τη στιγμή της τραγωδίας, ενώ αύριο το πρωί θα τελεστεί η κηδεία του μικρού παιδιού στα Σπάτα.

Δυτική Αχαΐα: «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί» - Η κατάθεση του 25χρονου για την τραγωδία με τον 3χρονο
12 Νοέ. 2025 12:07
Pelop News

Στη Δυτική Αχαΐα συνεχίζει να κυριαρχεί η θλίψη για τον τραγικό θάνατο του τρίχρονου αγοριού, που σκοτώθηκε έπειτα από πτώση από μάντρα ύψους δύο μέτρων στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, το απόγευμα της Τρίτης 11 Νοεμβρίου. Ο 25χρονος συγγενής του παιδιού, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έδωσε την πρώτη του κατάθεση στις αρχές, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, είχε παραλάβει το παιδί από τους παππούδες του, καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι. «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί», φέρεται να είπε, εξηγώντας ότι ενώ περπατούσαν κοντά στην άκρη του δρόμου, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τη μάντρα, συμπαρασύροντας και το παιδί. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι χτύπησε προηγουμένως σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Πάτρα: Νέες εξελίξεις στον θάνατο του 3χρονου – Ποιες εκδοχές εξετάζει η ΕΛΑΣ για το τραγικό δυστύχημα

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά από τον παππού του στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, απ’ όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μετέφερε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Οι γιατροί το παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση και έδωσαν μάχη για 40 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα. Ο μικρός υπέστη ανακοπή και κατέληξε περίπου τρεις ώρες αργότερα από σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο 25χρονος θείος του παιδιού, που τραυματίστηκε ελαφρά, νοσηλεύεται στον “Άγιο Ανδρέα”, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πατρών. Οι γονείς του παιδιού δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξή του, ενώ οι αρχές έχουν παραγγείλει νεκροψία – νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η κηδεία του μικρού αγοριού θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας, με ολόκληρη την τοπική κοινωνία να αποχαιρετά βουβή ένα παιδί που χάθηκε τόσο άδικα.

