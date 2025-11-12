Πάτρα: Νέες εξελίξεις στον θάνατο του 3χρονου – Ποιες εκδοχές εξετάζει η ΕΛΑΣ για το τραγικό δυστύχημα

Η υπόθεση του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στην Πάτρα μετά από πτώση παίρνει νέα τροπή, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά δύο διαφορετικά σενάρια για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Την ίδια στιγμή, ο 25χρονος θείος του παιδιού αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Πάτρα: Νέες εξελίξεις στον θάνατο του 3χρονου - Ποιες εκδοχές εξετάζει η ΕΛΑΣ για το τραγικό δυστύχημα
12 Νοέ. 2025 11:09
Pelop News

Οι αστυνομικές αρχές της Πάτρας συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες το τρίχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει δύο εκδοχές για τον θάνατο του παιδιού, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε βάρος του 25χρονου θείου του, που ήταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η μία εκδοχή που τέθηκε υπό διερεύνηση αναφέρει ότι το παιδί έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, ενώ βρισκόταν με τον συγγενή του. Η δεύτερη, που επίσης περιλαμβάνεται στις αρχικές καταθέσεις, κάνει λόγο για ατύχημα με μηχανάκι που προσέκρουσε σε μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα το παιδί να εκσφενδονιστεί και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Πάτρα – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας: Η θεία του παιδιού κατέφτασε ξυπόλυτη, με αίματα στην μπλούζα της, ενώ η μητέρα, σε κατάσταση σοκ!

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών εξετάζουν μαρτυρίες και στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ποιο από τα δύο σενάρια ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται το ακριβές σημείο πτώσης, η τροχιά της πρόσκρουσης και η θέση του θείου τη στιγμή του ατυχήματος.

Παράλληλα, ο 25χρονος —ο οποίος φέρει ελαφρά τραύματα— έχει ήδη καταθέσει στους αστυνομικούς, ενώ αναμένονται και τα ιατροδικαστικά ευρήματα που θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για τη φύση των κακώσεων και το μηχανισμό του θανάτου.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια τελείται «όταν δεν επιδεικνύεται η προσήκουσα προσοχή από το άτομο που έχει την επιμέλεια του ανήλικου». Όλες οι πλευρές πλέον αναμένουν τα πορίσματα της αστυνομικής και ιατροδικαστικής έρευνας, που θα κρίνουν αν ο θάνατος του μικρού παιδιού οφείλεται σε ατύχημα ή σε αμέλεια.

Το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας, με τους κατοίκους να ζητούν να αποδοθούν σαφείς απαντήσεις για το πώς χάθηκε ένα παιδί μόλις τριών ετών.


