Πάτρα – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας: Η θεία του παιδιού κατέφτασε ξυπόλυτη, με αίματα στην μπλούζα της, ενώ η μητέρα, σε κατάσταση σοκ!

Το αγοράκι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο από ασθενοφόρο που συνόδευαν μοτοσικλετιστές της ΕΛ.ΑΣ. που άνοιγαν δρόμο

12 Νοέ. 2025 7:49
Pelop News

Τραγική κατάληξη για αγοράκι 4,5 ετών από την περιοχή Σπάτων Αχαΐας, το οποίο μεταφέρθηκε χθες στο Καραμανδάνειο με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από πτώση.

Της Μαρίνας Ριζογιάννη και του Παναγιώτη Ρηγόπουλου

Πάτρα: Έτσι «έφυγε» από τη ζωή το αγγελούδι, συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες και το πως συνέβη το κακό

Σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του, διενεργεί έρευνα η Αστυνομία. Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν υπό την επίβλεψη του θείου του 25 ετών και έπεσαν μαζί.

Το παιδί τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο από ασθενοφόρο που συνόδευαν μοτοσικλετιστές της ΕΛ.ΑΣ. που άνοιγαν δρόμο.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής όπου διαπιστώθηκε η πολύ άσχημη κατάστασή του κι έτσι διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο. Η ιατρονοσηλευτική ομάδα του νοσοκομείου κατέβαλε προσπάθεια να το κρατήσει στη ζωή. Το διασωλήνωσε αλλά υπέστη ανακοπή. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά χωρίς όμως να πετύχουν να το επαναφέρουν.

Η τραγωδία αποκτά ακόμα πιο συγκλονιστικές διαστάσεις από τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο.

Η θεία του παιδιού κατέφτασε ξυπόλυτη, με αίματα στην μπλούζα της, ενώ η μητέρα, σε κατάσταση σοκ, δήλωνε πως δεν γνώριζε κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το δυστύχημα, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν ήταν παρούσα.

Οι γονείς και συνοδοί άλλων μικρών ασθενών παρακολουθούσαν εμβρόντητοι, βουβαμένοι, τις σκηνές πόνου και οδύνης που ξετυλίγονταν μπροστά τους.

Μια βαριά σιωπή σκέπασε όλο το Καραμανδάνειο, ενώ οι κραυγές απόγνωσης των οικείων του άτυχου παιδιού διαπερνούσαν τις καρδιές όλων, αφήνοντας αξεπέραστη θλίψη και σοκ στην κοινότητα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ όλη η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια του μικρού παιδιού, ένα γεγονός που υπερβαίνει κάθε περιγραφή και αφήνει ανεξίτηλο πόνο στους δικούς του ανθρώπους και σε όλους όσους βρέθηκαν μάρτυρες της τραγικής κατάληξης.

