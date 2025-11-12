Δυτική Αχαΐα: Συγκλονίζει ο παππούς του 3χρονου – «Άκουσα ουρλιαχτά και βγήκα έξω…» – Ελεύθερος ο 25χρονος ΒΙΝΤΕΟ

Με δακρυσμένα μάτια και φωνή που τρέμει, ο παππούς του 3χρονου παιδιού περιέγραψε στην κάμερα τα δραματικά δευτερόλεπτα που στοίχισαν τη ζωή στο εγγονάκι του, το απόγευμα της Τρίτης (11/11) στα Σπάτα Αχαΐας.

«Εδώ, εδώ χτύπησε το κεφάλι του… και με το έτσι που κάνει πέρα, το είχε στα χέρια του. Ζαλίστηκε και έπεσε στο τσιμέντο. Εκεί έγιναν όλα…» λέει, δείχνοντας το σημείο όπου ο 25χρονος θείος, κρατώντας αγκαλιά το παιδί, έπεσε από το τοιχίο ύψους δύο μέτρων.

«Άκουσα ουρλιαχτά και βγήκα έξω…»

Ο παππούς, τραγική φιγούρα της οικογένειας, περιγράφει τη στιγμή που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί: «Ήτανε κι άλλα παιδάκια εδώ, τα αδερφάκια του. Και ακούω ουρλιαχτά… βγαίνω έξω και βλέπω τον άνθρωπο χάμω μαζί με το παιδί.»

Μόλις συνειδητοποίησε το μέγεθος του τραυματισμού, πήρε το εγγονάκι του με το αυτοκίνητο και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Από εκεί, το παιδί διακομίστηκε στο “Καραμανδάνειο” Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

Η οικογένεια συντετριμμένη – Ο θείος παραμένει στο νοσοκομείο

Ο 25χρονος θείος, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”, συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Σύμφωνα με τον παππού, το παιδί γκρίνιαζε και εκείνος το πήρε μια βόλτα για να το ηρεμήσει, χωρίς να φανταστεί κανείς την τραγική κατάληξη. Ο 25χρονος απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος.

Η τοπική κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας παραμένει μουδιασμένη, ενώ τα λόγια του παππού, που στέκει ακόμη στο σημείο της πτώσης, αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας: «Ένα παιδί χάθηκε μέσα στα χέρια μας…» είπε, με τη φωνή του να σπάει.





