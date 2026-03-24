Τραγωδία στην Ελασσόνα: Ένας νεκρός μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων

Δυστυχώς θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (24/3/2026) στο οδικό δίκτυο Ελασσόνας – Κοζάνης, κοντά στη γέφυρα Λυκουδίου.

Σύμφωνα με τo elassona884.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραγικό επίλογο για έναν εκ των επιβαινόντων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας με δύναμη έξι ανδρών και τρία οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη δύο άτομα.

Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Όλοι οι εμπλεκόμενοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, όπου δυστυχώς για το άτομο που είχε απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις του διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας.

