Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός δικυκλιστής μετά το σοβαρό τροχαίο στο Καπελέτο ΦΩΤΟ

Δεν τα κατάφερε τελικά ο δικυκλιστής που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο τροχαίο της Δευτέρας στο Καπελέτο, με το δυστύχημα να παίρνει πλέον τραγική διάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νεκρός είναι ένας άνδρας περίπου 30 ετών, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Βάρδα. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βάρδας, όμως εκεί άφησε την τελευταία του πνοή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε βαρύτατα όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, επιχείρησε να προσπεράσει από τα δεξιά ένα βαρέως τύπου όχημα. Στην προσπάθειά του αυτή φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό του.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, που ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Πηγή: patrisnews.com

