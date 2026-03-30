Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός δικυκλιστής μετά το σοβαρό τροχαίο στο Καπελέτο ΦΩΤΟ

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Καπελέτο, καθώς ο οδηγός της μηχανής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο περίπου 30χρονος άνδρας, που διέμενε στη Βάρδα, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του λίγο μετά τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας.

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός δικυκλιστής μετά το σοβαρό τροχαίο στο Καπελέτο ΦΩΤΟ
30 Μαρ. 2026 13:40
Pelop News

Δεν τα κατάφερε τελικά ο δικυκλιστής που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο τροχαίο της Δευτέρας στο Καπελέτο, με το δυστύχημα να παίρνει πλέον τραγική διάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νεκρός είναι ένας άνδρας περίπου 30 ετών, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Βάρδα. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βάρδας, όμως εκεί άφησε την τελευταία του πνοή.

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός δικυκλιστής μετά το σοβαρό τροχαίο στο Καπελέτο ΦΩΤΟ Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός δικυκλιστής μετά το σοβαρό τροχαίο στο Καπελέτο ΦΩΤΟ

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε βαρύτατα όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, επιχείρησε να προσπεράσει από τα δεξιά ένα βαρέως τύπου όχημα. Στην προσπάθειά του αυτή φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό του.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, που ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός δικυκλιστής μετά το σοβαρό τροχαίο στο Καπελέτο ΦΩΤΟ Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός δικυκλιστής μετά το σοβαρό τροχαίο στο Καπελέτο ΦΩΤΟ

Πηγή: patrisnews.com

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:08 Ασταμάτητες οι γυναίκες της Παναχαϊκής, “καθάρισαν” και τα Αστέρια Αχαΐας
17:00 Η Αχαΐα ανακύκλωσε μόλις 4,14% των απορριμμάτων της το 2024
16:55 Αλμα ζωής: Και φέτος διοργανώνει πασχαλινή δωροεκθεση
16:49 Α2 Εθνική: Εκτός play-offs ΑΟ Αιγιαλέων και Ολυμπιάδα, φινάλε της σεζόν
16:39 Σκέψεις για νέα μέτρα από το οικονομικό επιτελείο
16:31 Δείτε ποιοι σφυρίζουν τις μάχες της Παναχαϊκής κα της Θύελλας που θα γίνουν την Τέταρτη
16:22 Ανατροπή στην υπόθεση Παναγόπουλου, δείτε τι συνέβη
16:14 Η Νορβηγία μειώνει τον φόρο στη βενζίνη
16:07 Πανηγυρική πρόκριση για τους Παίδες του ΝΟΠ
16:00 Το ελληνικό και παγκόσμιο 1821
15:58 Δημήτρης Κίκλης: «Ο Αττίκ κουβαλά έναν ρομαντισμό και μια ευαισθησία που σήμερα μας λείπουν»
15:53 Ο Σίσι ζήτησε από τον Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο, τι είπε για το πετρέλαιο
15:46 Patras Half Marathon: Το «ποτάμι» έστειλε ξανά μήνυμα ΦΩΤΟ
15:38 Βόλος: Τραγωδία με τρία παιδιά να χάνουν τους δυο γονείς σε λίγες ώρες
15:30 Δείτε για ποιο λόγο αναμένεται να έρθει στην Πάτρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
15:23 Αντωνόπουλος: «Ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας ήταν αγώνας γιορτή για την πόλη»
15:16 Το φεστιβάλ Αρχαίας Ηλίδας βραβεύτηκε «Best City Awards 2026»
15:09 Απόλλων: Συγκίνηση και αναμνήσεις στην τελετή ονοματοδοσίας του Σπ. Γαλάνη
15:01 Τραγωδία στη Χερσόνησο: 93χρονος βρέθηκε νεκρός σε λιμνοδεξαμενή στο Μοχό
15:00 Νέες αποκαλύψεις για την «Ομοσπονδία» κουλοχέρηδων: Μαύρος τζόγος με εκατομμύρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
