Τραγωδία στην Ινδία: Εκτροχιάστηκε τρένο – Τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες

Τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες είναι ο – μέχρι στιγμής – απολογισμός από τον εκτροχιασμό εμπορικού τρένου σε σιδηροδρομικό σταθμό στο κρατίδιο Οντίσα της Ινδίας. Όλα τα θύματα είναι γυναίκες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Indian Railway.

Το δυστύχημα με το τρένο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 07:00 σήμερα (21.11.2022) το πρωί, στην περιοχή Τζαϊπούρ του κρατιδίου Οντίσα στα ανατολικά της Ινδίας, όταν εκτροχιάστηκαν 8 βαγόνια και προσέκρουσαν στην αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού Κοράι.

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε όταν ο μηχανοδηγός φρέναρε απότομα, σημείωσε ο εκπρόσωπος της Indian Railway.

2 Dead After Goods Train Derails and rammed into a railway building At Korai Station.#Odisha #trainaccident #trainaccident pic.twitter.com/cQJtM9txSV

