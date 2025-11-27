Τραγωδία στην Κίνα: 11 νεκροί από σύγκρουση τρένου με εργάτες στο Γιουνάν

Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 11 εργάτες και άφησε δύο τραυματίες με σοβαρές κακώσεις συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης στον σιδηροδρομικό σταθμό Λουογιαοτζεν της πόλης Κουνμίνγκ, στην επαρχία Γιουνάν της νοτιοδυτικής Κίνας. Το περιστατικό, που χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό ατύχημα στη χώρα εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης και εκφράσεις οδύνης από τις τοπικές αρχές.

Το εμπλεκόμενο τρένο, με αριθμό 55537, βρισκόταν σε δοκιμαστική πορεία για την ελέγξή εξοπλισμού ανίχνευσης σεισμικής δραστηριότητας, όταν συγκρούστηκε με ομάδα εργαζομένων συντήρησης που είχαν εισέλθει στις γραμμές. Η σύγκρουση έλαβε χώρα σε καμπυλωτό τμήμα της γραμμής εντός του σταθμού, όπου η περιορισμένη ορατότητα εμπόδισε το πλήρωμα να αντιδράσει εγκαίρως. Οι εργάτες δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα τον θλιβερό απολογισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Σιδηροδρομικής Υπηρεσίας Κουνμίνγκ, οι αρχές ενεργοποίησαν αμέσως το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με συνεργεία να σπεύδουν στο σημείο για επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η λειτουργία του σταθμού επανεκκίνησε κανονικά μετά τις πρώτες παρεμβάσεις, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος είναι σε εξέλιξη από κοινού από σιδηροδρομικές και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Η Σιδηροδρομική Υπηρεσία Κουνμίνγκ εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων, καλώντας παράλληλα σε αυξημένη επαγρύπνηση για παρόμοιες εργασίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



