Τραγωδία στην Κω: 25χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα σε αρχαιολογικό χώρο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου στην Κω, όπου εντοπίστηκε απαγχονισμένος ένας νεαρός άνδρας από την Τσεχία, ηλικίας περίπου 20-25 ετών, μέσα σε αρχαιολογικό χώρο του νησιού.

14 Νοέ. 2025 12:37
Pelop News

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κω ο εντοπισμός νεαρού άνδρα από την Τσεχία νεκρού μέσα σε αρχαιολογικό χώρο του νησιού. Ο 25χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, από εργαζόμενη καταστήματος που πήγε να ανοίξει τον χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kostv.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγα μόλις λεπτά πριν επισκεφθεί την περιοχή σχολική ομάδα, που ευτυχώς δεν ήρθε αντιμέτωπη με τη σοκαριστική εικόνα.

Ο χώρος, ο οποίος είναι επισκέψιμος για το κοινό, αποκλείστηκε αμέσως από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη θλίψη στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους να εκφράζουν την οδύνη τους για τον άδικο χαμό του νεαρού αλλοδαπού.

