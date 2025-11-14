Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή σε βόθρο

Νεκρή μέσα σε βόθρο βρέθηκε σήερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στη Μεγάλη Δοξιπάρα του δήμου Ορεστιάδας, στον Έβρο, μία ηλικιωμένη γυναίκα. Το περιστατικό, που συνέβη κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, οι οποίοι ανέλαβαν τον απεγκλωβισμό της γυναίκας. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο η ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



