Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή σε βόθρο

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το βόθρο στην αυλή του σπιτιού της.

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή σε βόθρο
14 Νοέ. 2025 10:21
Pelop News

Νεκρή μέσα σε βόθρο βρέθηκε σήερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στη Μεγάλη Δοξιπάρα του δήμου Ορεστιάδας, στον Έβρο, μία ηλικιωμένη γυναίκα. Το περιστατικό, που συνέβη κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, οι οποίοι ανέλαβαν τον απεγκλωβισμό της γυναίκας. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο η ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

