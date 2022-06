Τραγωδία στο Ιράν: Εκτροχιάστηκε τρένο – Πάνω από 21 οι νεκροί 

Από εκτροχιασμό τρένου στο οποίο επέβαιναν σχεδόν 350 επιβάτες, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 21, όταν το τρένο προσέκρουσε σε εκσκαφέα, σε ερημική περιοχή του κεντρικού Ιράν. Οι Αρχές αναφέρουν πως πρόκειται για “ανθρώπινο λάθος”.

“Εικοσιένας άνθρωποι σκοτώθηκαν στο δυστύχημα”, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο επικεφαλής των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών της επαρχίας Γιαζντ, Αχμάντ Ντεχγάν, τον οποίο επικαλείται το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Ο υπεύθυνος των επιχειρήσεων διάσωσης Μεχντί Βαλιπούρ δήλωσε ότι πέντε από τα 11 βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν. Σύμφωνα με το IRIB, το δυστύχημα σημειώθηκε σε ερημική περιοχή, κοντά στην πόλη Ταμπάς, 900 χλμ. νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Το δράμα σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει τις πόλεις Μασχάντ και Γιαζντ.

“Το τρένο που μετέφερε 348 επιβάτες εκτροχιάστηκε όταν προσέκρουσε σε εκσκαφέα” ο οποίος βρισκόταν κοντά στις ράγες, δήλωσε ο Μιρ Χασάν Μουσαβί, αναπληρωτής διευθυντής των σιδηροδρόμων του Ιράν. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 05:30 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας).

Ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, Μοτζταμπά Χαλεντί, είχε ανακοινώσει προηγούμενο απολογισμό με 17 νεκρούς και 86 τραυματίες, εκ των οποίων “αρκετοί ήταν σε κρίσιμη κατάσταση”.

