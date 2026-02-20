Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Φονική παράσυρση, νεκρή 64χρονη

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 στην οδό Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας, με θύμα μια 64χρονη πεζή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας. Η 64χρονη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, ενώ –σύμφωνα με ορισμένες πηγές– το φανάρι ήταν πράσινο για τους πεζούς, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Η άτυχη γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα, συμπεριλαμβανομένων καταγμάτων, και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών να τη κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφεραν και υπέκυψε στα τραύματά της.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, συμπεριλαμβανομένων της ταχύτητας, της προσοχής του οδηγού και των φωτεινών σημάτων.

