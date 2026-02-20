Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Φονική παράσυρση, νεκρή 64χρονη

64χρονη πεζή παρασύρθηκε και έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.

Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Φονική παράσυρση, νεκρή 64χρονη
20 Φεβ. 2026 8:08
Pelop News

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 στην οδό Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας, με θύμα μια 64χρονη πεζή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας. Η 64χρονη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, ενώ –σύμφωνα με ορισμένες πηγές– το φανάρι ήταν πράσινο για τους πεζούς, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Η άτυχη γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα, συμπεριλαμβανομένων καταγμάτων, και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών να τη κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφεραν και υπέκυψε στα τραύματά της.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, συμπεριλαμβανομένων της ταχύτητας, της προσοχής του οδηγού και των φωτεινών σημάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:29 Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζεται η νευρικότητα
11:25 Αμυντικές προμήθειες: Προειδοποιήσεις Τραμπ στην ΕΕ για αντίποινα αν ενισχυθεί το «Buy European»
11:23 Χρυσός σε ράλι: Οι εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν σπρώχνουν τιμές πάνω από τα 5.000 δολάρια
11:23 Διπλή συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη
11:16 Καταγγελία για βιασμό 19χρονης στη Θεσσαλονίκη – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 24χρονου
11:14 Η πρώτη αντίδραση του Βασιλιά Καρόλου για τον Αντριου
11:13 Καρναβαλοπαντρέματα στο Νότιο Διαμέρισμα: Η γιορτή του Πατρινού Καρναβαλιού βγήκε στις γειτονιές ΦΩΤΟ
11:13 Στο «κόκκινο» τα ΚΤΕΛ Κηφισού: Αναχωρήσεις κάθε 5-10 λεπτά για το Πατρινό Καρναβάλι
11:07 Ο χαιρετισμός του Μπραντ Πιτ στις κάμερες της Ύδρας
11:00 Πάτρα: Κύκλωμα πλούτιζε με παράνομο στοίχημα, πώς δρούσαν ΦΩΤΟ
10:58 Ο Μυστικός Πράκτορας: Μνήμη, ο αμείλικτος διώκτης
10:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτάζουμε κι επιστρέφουμε με ασφάλεια, χωρίς αλκοόλ στο τιμόνι ΒΙΝΤΕΟ
10:53 Σπουδαίες ομάδες έρχονται στην Πάτρα για το τουρνουά «Σπ. Αβράμης»
10:53 Πάτρα: Με τι καιρό θα παρελάσουμε το Σαββατοκύριακο, οι προβλέψεις για την Καθαρά Δευτέρα
10:47 Κορέα: Ύμνοι του Κιμ Γιονγκ για τις «επιτυχίες» της χώρας του
10:45 Πάτρα: Πιάστηκε με τσιγαριλίκια κάνναβης
10:41 Θρίλερ στις Σέρρες: Πάνω από 30 τραύματα στη σορό του 17χρονου Άγγελου
10:40 Αγρίνιο: Εξιχνιάστηκαν 15 κλοπές, ανήλικοι οι δράστες
10:30 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Task Force σε πλήρη δράση
10:26 Σοκ από έρευνα του ΟΠΑ: Οι Έλληνες κόβουν ακόμα και το κρέας και το γάλα – Τι δείχνουν τα νούμερα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ