Τραγωδία στον Δούναβη: Ανατράπηκε σκάφος, ένας νεκρός και τρεις αγνοούμενοι

Ένα σοβαρό ναυτικό δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στον Δούναβη, κοντά στην πόλη Μπάτσκα Παλάνκα, στα σύνορα της Σερβίας με την Κροατία, όταν ένα σκάφος ανατράπηκε.

Σύμφωνα με την σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS), στο σκάφος επέβαιναν ο Σέρβος χειριστής και 10 Κινέζοι υπήκοοι. Μέχρι στιγμής, οι διασώστες ανέσυραν ένα άτομο νεκρό από τα παγωμένα νερά του ποταμού.

Οι αρχές της Σερβίας και εξειδικευμένες ομάδες από την Κροατία συνεχίζουν τις έρευνες για την ανεύρεση των τριών αγνοούμενων, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης δυσχεραίνονται λόγω των συνθηκών του ποταμού.

Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει άμεσα τις τοπικές αρχές, οι οποίες έχουν θέσει σε εφαρμογή όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

