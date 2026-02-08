Τραγωδία στον Έβρο: Δύο μετανάστες νεκροί στο Διδυμότειχο, τι συνέβη

Δύο μετανάστες έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου στην περιοχή του Διδυμοτείχου.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών, μεταφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο του Διδυμοτείχου χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο πρώτος διαπιστώθηκε ήδη νεκρός κατά την άφιξή του, ενώ ο δεύτερος έφερε αρχικά κάποια σημεία ζωής. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή κοντά στον ποταμό Έβρο, σε σημείο που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Η υπηκοότητά τους παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για πιθανή προσπάθεια διάσχισης του ποταμού Έβρου με σκοπό την παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια. Η στάθμη του ποταμού τις τελευταίες ημέρες είναι ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας περίπου τα έξι μέτρα, ενώ επικρατούν χειμερινές καιρικές συνθήκες με ορμητικά νερά.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία. Αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου των δύο ανδρών, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

