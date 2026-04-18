Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου, σε ζωντανή μετάδοση από τον Λευκό Οίκο, όπου αναμένεται να υπογράψει νέο εκτελεστικό διάταγμα με επίκεντρο την ιατρική έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εκδήλωση μεταδίδεται live από την επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το Reuters και την Washington Post, το περιεχόμενο του διατάγματος αναμένεται να αφορά κυρίως τη διεύρυνση της έρευνας για ψυχεδελικές ουσίες όπως η ιμπογκαΐνη και η ψιλοκυβίνη, με στόχο να διευκολυνθούν οι κλινικές δοκιμές και ενδεχομένως η ελεγχόμενη θεραπευτική χρήση τους, ιδιαίτερα για περιπτώσεις όπως το PTSD και άλλες ψυχικές διαταραχές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρωτοβουλία δεν σημαίνει πλήρη νομιμοποίηση των ουσιών αυτών, αλλά πιθανή χαλάρωση ορισμένων ομοσπονδιακών περιορισμών που σήμερα δυσκολεύουν την έρευνα και την πρόσβαση σε πειραματικές θεραπείες.

Η παρέμβαση Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο που η συζήτηση για την πολιτική υγείας και τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχει ανοίξει ξανά στις ΗΠΑ, ενώ θεωρείται πιθανό ο Αμερικανός πρόεδρος να δεχθεί και ερωτήσεις για άλλα ανοιχτά μέτωπα, πέρα από το καθαρά υγειονομικό σκέλος της σημερινής εμφάνισης. Η ακριβής διατύπωση και το πλήρες περιεχόμενο του διατάγματος αναμένονται από τον Λευκό Οίκο μετά την υπογραφή του.

