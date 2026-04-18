Τραμπ: Live η υπογραφή διατάγματος από τον Λευκό Οίκο για την ιατρική έρευνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται ζωντανά από τον Λευκό Οίκο για να παρουσιάσει νέα πρωτοβουλία στον τομέα της υγείας και της ιατρικής έρευνας.

Τραμπ: Live η υπογραφή διατάγματος από τον Λευκό Οίκο για την ιατρική έρευνα
18 Απρ. 2026 16:35
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου, σε ζωντανή μετάδοση από τον Λευκό Οίκο, όπου αναμένεται να υπογράψει νέο εκτελεστικό διάταγμα με επίκεντρο την ιατρική έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εκδήλωση μεταδίδεται live από την επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το Reuters και την Washington Post, το περιεχόμενο του διατάγματος αναμένεται να αφορά κυρίως τη διεύρυνση της έρευνας για ψυχεδελικές ουσίες όπως η ιμπογκαΐνη και η ψιλοκυβίνη, με στόχο να διευκολυνθούν οι κλινικές δοκιμές και ενδεχομένως η ελεγχόμενη θεραπευτική χρήση τους, ιδιαίτερα για περιπτώσεις όπως το PTSD και άλλες ψυχικές διαταραχές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρωτοβουλία δεν σημαίνει πλήρη νομιμοποίηση των ουσιών αυτών, αλλά πιθανή χαλάρωση ορισμένων ομοσπονδιακών περιορισμών που σήμερα δυσκολεύουν την έρευνα και την πρόσβαση σε πειραματικές θεραπείες.

Η παρέμβαση Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο που η συζήτηση για την πολιτική υγείας και τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχει ανοίξει ξανά στις ΗΠΑ, ενώ θεωρείται πιθανό ο Αμερικανός πρόεδρος να δεχθεί και ερωτήσεις για άλλα ανοιχτά μέτωπα, πέρα από το καθαρά υγειονομικό σκέλος της σημερινής εμφάνισης. Η ακριβής διατύπωση και το πλήρες περιεχόμενο του διατάγματος αναμένονται από τον Λευκό Οίκο μετά την υπογραφή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:46 Πάτρα: Πανικός σε σούπερ μάρκετ, άνδρας έβγαλε μαχαίρι και απείλησε υπάλληλο
17:42 Δωρεάν σήμερα τα μουσεία: Ποιες είναι οι επόμενες ημερομηνίες ελεύθερης εισόδου
17:39 Αποκάλυψη Γεωργιάδη: «Διέταξα ΕΔΕ για την τραγική συκοφαντία, η Μυρτώ διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει»
17:33 Κρις Τζένερ για Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: «Έδωσες στη ζωή μου τον πιο μεγάλο σκοπό»
17:22 Τραμπ για Ιράν: «Οι συνομιλίες πάνε καλά, δεν μας εκβιάζουν με τα Στενά του Ορμούζ»
17:19 Euroleague: Πότε θα παίζει στα play-offs ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εάν περάσει
17:13 Θαλάσσιο λιοντάρι βρέθηκε να κόβει βόλτες σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο ΒΙΝΤΕΟ
17:05 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι παίρνουν έως 500 ευρώ
17:02 Άμπελος Αχαΐας: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 58 πυροσβέστες
16:54 Λίβανος: Νεκρός Γάλλος κυανόκρανος, τη Χεζμπολάχ δείχνει ο Μακρόν
16:53 Το παρασκήνιο στην παραίτηση Λαζαρίδη, γιατί εξελίχτηκε σε χρονικό μιας προαναγγελθείσας εξόδου
16:43 Κολομβία: Προς θανάτωση 80 ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ, αντιδρούν οργανώσεις
16:40 Ο ΝΟΠ νίκησε τον ΟΦΘ και πήρε το πλεονέκτημα έδρας στα play-outs
16:35 Τραμπ: Live η υπογραφή διατάγματος από τον Λευκό Οίκο για την ιατρική έρευνα
16:29 «Έσβησε» ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα Εγλυκάδας, Γιώργος Μανέτας
16:28 Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Άννα Βίσση μπορεί να σπάσει το ιστορικό ρεκόρ του Νταλάρα στο ΟΑΚΑ
16:17 Γιατί ζητά επικοινωνία με τα παιδιά της η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής, που «έφαγε» τέσσερις φορές ισόβια και 80 χρόνια
16:15 Καταιγίδα κατασχέσεων από την εφορία: 7 στους 10 οφειλέτες στο στόχαστρο
16:05 Αφρικανική σκόνη: Γιατί δεν είναι τόσο ανησυχητική όσο δείχνει ο ουρανός
15:57 Ισραήλ: «Κίτρινη γραμμή» και στον Λίβανο παρά την εκεχειρία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ