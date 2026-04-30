Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή λειτουργική επίδοση το 1ο τρίμηνο, σε τροχιά επίτευξης των στόχων  του 2026

Ισχυρή κερδοφορία Λειτουργική αποτελεσματικότητα 15% εξομαλυμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων 37% δείκτης κόστους προς έσοδα €0,21 κέρδη ανά μετοχή 2,1% επιτοκιακό περιθώριο 94 μ.β. δείκτης εσόδων από υπηρεσίες

προς ενεργητικό Στιβαρή κεφαλαιακή θέση Χαμηλού ρίσκου ισολογισμός 18,5% συνολικός δείκτης κεφαλαίων 260 μ.β. πάνω από την εποπτική απαίτηση P2G 2,1% δείκτης NPE 32 μ.β.

οργανικό κόστος κινδύνου Δανειακή επέκταση Κεφάλαια πελατών €39 δισ. δάνεια πελατών +11% ετησίως €65 δισ. καταθέσεις €15 δισ. υπό διαχείριση κεφάλαια

Κύριες εξελίξεις 1ου τριμήνου 2026

Ισχυρή άνοδος δανείων και κεφαλαίων πελατών

€38,6 δισ. δάνεια, με καθαρή πιστωτική επέκταση €1,3 δισ., υποστηριζόμενη από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς

Η ανάκαμψη των στεγαστικών δανείων συνεχίζεται, με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €30 εκατ. στο 1ο τρίμηνο. Οι εκταμιεύσεις στεγαστικών αυξήθηκαν κατά 95% σε ετήσια βάση, στα €185 εκατ.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €64,9 δισ., με άνοδο 6% σε ετήσια βάση

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 17% ετησίως, στα €14,7 δισ., με καθαρές εισροές €0,5 δισ. στο 1ο τρίμηνο

Διατηρήσιμα κέρδη και αποδόσεις για τους μετόχους

Ισχυρή κερδοφορία στα €281 εκατ., η οποία αντιστοιχεί σε 15% εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για περίπου 15% το 2026

€0,21 κέρδη ανά μετοχή, σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου των €90 σεντς

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €6,11, αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση. Σε συνδυασμό με τα καταβληθέντα μερίσματα, δημιουργία αξίας για τους μετόχους +6,5% ετησίως

Βασικά έσοδα €692 εκατ., +8% ετησίως, με την ισχυρή δανειακή ανάπτυξη και τις προμήθειες να αντισταθμίζουν τα χαμηλότερα επιτόκια και περιθώρια

Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν στα €210 εκατ., 32% υψηλότερα ετησίως, με τον δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό να διαμορφώνεται στο 0,94%

Δείκτης αποτελεσματικότητας κόστους στο 37% επιβεβαιώνοντας λειτουργική πειθαρχία παρά την προσωρινή επίδραση στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων από τη μεταβλητότητα των αγορών

Διανομή σε μετρητά ποσού €494 εκατ. από τα καθαρά κέρδη του 2025 εγκρίθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων και θα πληρωθεί στους μετόχους της Πειραιώς στις 15 Ιουν.26, με την επιφύλαξη της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών

Διαχείριση ισολογισμού που υποστηρίζει την ανάπτυξη και το προφίλ χαμηλού κινδύνου

Ελεγχόμενο οργανικό κόστος κινδύνου στις 32 μονάδες βάσης

Δείκτης NPE στο 2,1%, έναντι 2,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και κάλυψη των NPE στο 70% από 64% αντίστοιχα

Βελτιστοποίηση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 68%, μέσω της υψηλότερης πιστωτικής επέκτασης της ελληνικής αγοράς

Ισχυρός δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 191%, με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης

Κεφαλαιακοί δείκτες με σημαντικά αποθέματα

Δείκτης CET1 στο 12,6% ενσωματώνοντας την ισχυρή αύξηση των δανείων, την πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους του 57% επί των κερδών του 2026, και την επιταχυνόμενη απόσβεση DTC. Συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,5%, με απόθεμα περίπου 260 μονάδων βάσης πλέον της συνολικής εποπτικής απαίτησης για το 2026, συμπεριλαμβανομένου του P2G

Δήλωση Διευθύνοντα Συμβούλου

«H επίδοση της Πειραιώς στο 1ο τρίμηνο είναι αποτέλεσμα ενός ισχυρού επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο και συνέπεια στην υλοποίησή του. Ενώ η αναταραχή στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, η Πειραιώς βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να ανταπεξέλθει στην τρέχουσα κατάσταση. Η ανθεκτικότητα της Πειραιώς ενισχύεται από τη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, η οποία αναπτύχθηκε κατά 2,1% το 2025, υψηλότερα του μέσου όρου της Ευρωζώνης, με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, και ταχέως μειούμενο δείκτη χρέους προς ΑΕΠ. Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποστηριζόμενη από τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τη στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Σε αυτές τις συνθήκες, η Πειραιώς έκανε δυναμική έναρξη το 2026, με το πρώτο τρίμηνο να καταγράφει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων της, επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €6,1. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά €1,3 δισ. στο 1ο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή ζήτηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν, χάρη στις ισχυρές καθαρές εισροές. Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες κατέγραψαν ισχυρή επίδοση, υποστηριζόμενα από τη συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, και την τραπεζοασφάλιση. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση κινδύνων αντανακλάται στη διαμόρφωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 37%, και στο οργανικό κόστος κινδύνου των 32 μονάδων βάσης. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 18,5%, διατηρώντας σημαντικό απόθεμα έναντι των εποπτικών απαιτήσεων. Ευθυγραμμισμένοι με τη δέσμευσή μας για διανομές προς τους μετόχους, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή σε μετρητά, ποσού €494 εκατ. ή €0,4 ανά μετοχή, για τη χρήση 2025, το οποίο προγραμματίζεται να πληρωθεί τον Ιούνιο. Για το 2026, το ποσοστό διανομής διαμορφώνεται στο 57% επί των κερδών, αυξημένο από το 55% του 2025. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεχή ανάπτυξη της Snappi, η οποία έχει φθάσει τους 100.000 πελάτες, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε τις επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και πρωτοβουλίες ESG, περιλαμβάνοντας νέες fintech συνεργασίες και πρωτοβουλίες πράσινης χρηματοδότησης. Εισήλθαμε στο 2026 με ισχυρή δυναμική, σαφή κεφαλαιακή στρατηγική και ανθεκτικό ισολογισμό, με προσήλωση προς την επίτευξη των στόχων μας και τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους και πελάτες μας.» Χρήστος Μεγάλου Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ1 | ΟΜΙΛΟΣ (€ εκατ.) 1ο 3μ 2025 4ο 3μ 2025 1ο 3μ 2026 Καθαρά Έσοδα Τόκων 481 477 481 Έσοδα από Υπηρεσίες 2 160 206 210 Καθαρό Αποτέλεσμα από Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές 19 35 (18) Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα (πλέον Εσόδων από Μερίσματα) (10) 4 (14) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (224) (256) (246) Σύνολο επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων (222) (234) (246) Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων 425 467 414 Κόστος Κινδύνου (35) (92) (44) Οργανικό Κόστος Κινδύνου (35) (54) (36) Λοιπές Προβλέψεις (συμπερ. έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς) (8) (101) 3 Κέρδη Προ Φόρων 382 274 373 Καθαρά Κέρδη 3 282 247 278 Καθαρά Κέρδη Μετόχων 284 250 281 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ | ΟΜΙΛΟΣ (€ εκατ.) 31.03.2025 31.12.2025 31.03.2026 Σύνολο Ενεργητικού Προσαρμοσμένο 4 78.246 90.091 89.869 Δάνεια προ Προβλέψεων 5 42.106 44.493 45.093 Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα 5 34.779 37.335 38.636 Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας από NPE 5 5.656 5.458 5.378 Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPE) 4,5 1.097 899 930 Εποχικό αγροτικό δάνειο 574 801 150 Δάνεια μετά από Προβλέψεις, Εποχικώς Προσαρμοσμένα 4,5 40.827 42.955 44.185 Χαρτοφυλάκιο Αξιογράφων (μετοχικών και χρεωστικών) 17.636 18.744 20.895 Στοιχεία ενεργητικού σχετιζόμενα με συμβόλαια ασφάλισης/αντασφάλισης και με ασφαλιστικές δραστηριότητες – 3.470 3.451 Καταθέσεις Πελατών 6 61.439 66.097 64.881 Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με συμβόλαια ασφάλισης/αντασφάλισης και με ασφαλιστικές δραστηριότητες – 3.260 3.227 Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 7.501 7.278 7.507 Ενσώματα Ίδ. Κεφάλαια ανά Μτχ (€) (προσαρμογή για ίδιες μτχ) 6,01 5,92 6,11 Συνολικά Ίδια Κεφάλαια (συμπερ. AT1) 8.588 9.379 9.647 Κεφάλαια Πελατών υπό Διαχείριση 7 12.521 14.514 14.685 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ | ΟΜΙΛΟΣ 1ο 3μ 2025 4ο 3μ 2025 1ο 3μ 2026 Κέρδη Ανά Μετοχή (€) (με την πληρωμή του κουπονιού AT1) 0,22 0,19 0,21 Kαθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο 2,4% 2,2% 2,1% Έσοδα από υπηρεσίες / Καθαρά Έσοδα 25% 29% 32% Δείκτης Κόστους προς Βασικά Έσοδα 34% 35% 37% Οργανικό Κόστος Κινδύνου 0,34% 0,51% 0,32% Δείκτης NPE 2,6% 2,0% 2,1% Δείκτης Κάλυψης NPE 64% 73% 70% Aπόδοση Eνσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού AT1) σε εξομαλυμένη βάση 14,8% 16,8% 14,6% Δείκτης Βασικών Κύριων Κεφαλαίων (CET1) 14,2% 12,7% 12,6% Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίων 19,2% 18,7% 18,5% ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ | ΟΜΙΛΟΣ 31.03.2025 31.12.2025 31.03.2026 Καταστήματα 384 384 384 Εργαζόμενοι 8 7.745 8.472 8.499 # Πελάτες (εκατ.) 9 4,5 4,5 4,5 Διαδικτυακές Συναλλαγές e-banking, # Πελατών, μ.ό. (χιλ.) 10 1.019 1.120 1.066 # Πελάτες Snappi – 60 ~100 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία (συνέχεια)

1 Τα στοιχεία αποτελεσμάτων παρουσιάζονται σε reported βάση.

2 Τα έσοδα από υπηρεσίες περιλαμβάνουν: Καθαρά έσοδα προμηθειών, συν (+) έσοδα από μη τραπεζικές δραστηριότητες και μη ασφαλιστικές δραστηριότητες συν (+) καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες.

3 Παρακάτω παρατίθενται τα έκτακτα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα εξομαλυμένα στοιχεία της περιόδου για το 1o τρίμηνο 2025: €2,4 εκατ. έξοδα ενσωμάτωσης σχετικά με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής τα οποία καταχωρήθηκαν στα διοικητικά έξοδα, €0,4 εκατ. ζημίες σχετικές με απομείωση αξίας από πωλήσεις NPE ή από NPE τα οποία είχαν ταξινομηθεί ως διακρατούμενα προς πώληση (ΔΠΠ), και €0,5 εκατ. έκτακτο αποτέλεσμα από αναστροφές από NPA και συμμετοχές σε συγγενείς που αφορούν σε έκτακτα έξοδα για τη διάθεση χαρτοφυλακίων ακινήτων. Για το 4ο τρίμηνο 2025: τα έκτακτα έξοδα περιείχαν €15 εκατ. από το πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού τα οποία καταχωρήθηκαν στις αμοιβές και έξοδα προσωπικού, €6,4 εκατ. έξοδα ενσωμάτωσης σχετικά με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής τα οποία καταχωρήθηκαν στα διοικητικά έξοδα, €1,3 εκατ. συν €20,8 εκατ. έκτακτο αποτέλεσμα για αναστροφή απομείωσης αξίας δανείων από πωλήσεις NPE ή από NPE τα οποία είχαν ταξινομηθεί ως ΔΠΠ, κυρίως από τα Projects Imola, Solar και Ocean, και €57 εκατ. από Post Model Adjustments (“PMAs”) για τη διευθέτηση του πιθανού αντίκτυπου του Νόμου 5264/2025 που εισήγαγε το θεσμικό πλαίσιο της μετατροπής δανείων από Ελβετικό Φράγκο (CHF) σε Ευρώ (EUR). Περαιτέρω, €10,8 εκατ. σχετίζονται με έκτακτο αποτέλεσμα από λοιπές απομειώσεις σχετιζόμενες με τη διάθεση χαρτοφυλακίων ακινήτων, €35 εκατ. έκτακτο αποτέλεσμα από λοιπές απομειώσεις που καταχωρήθηκε στα έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς, καθώς και €11,4 εκατ. απομειώσεις για έξοδα που αφορούν σε δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Τράπεζας. Για το 1ο τρίμηνο 2026: €8 εκατ. έκτακτο αποτέλεσμα σχετίζεται με απομείωση αξίας από πωλήσεις NPE και από χαρτοφυλάκια ταξινομημένα ως ΔΠΠ, το οποίο καταχωρήθηκε ως «Αναστροφές/(ζημίες) απομείωσης αξίας δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος», σχετιζόμενο με τα χαρτοφυλάκια Pelagos και Ocean. Περαιτέρω, από το 1ο τρίμηνο του 2024, τα εξομαλυμένα κέρδη περιλαμβάνουν φορολογικό συντελεστή 29% στα έκτακτα στοιχεία. Εξομαλυμένα κέρδη ύψους €285 εκατ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2025, €333 εκατ. για το 4ο 3μηνο του 2025, και €287 εκατ. για το 1ο τρίμηνο 2026.

4 Τα προσαρμοσμένα στοιχεία ενεργητικού και τα δάνεια μετά από προβλέψεις εποχικώς προσαρμοσμένα εξαιρούν το εποχικό αγροτικό δάνειο.

5 Τα δάνεια προ προβλέψεων, τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τα NPE και τα δάνεια μετά από προβλέψεις περιλαμβάνουν δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Τα δάνεια προ προβλέψεων περιλαμβάνουν τις ομολογίες του Ελληνικού Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Για τον Δεκέμβριο 2025 και τον Μάρτιο 2026, τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνουν €110 εκατ. και €147 εκατ. εξυπηρετούμενα απομειωμένα δάνεια που ταξινομήθηκαν συνέπεια προγράμματος αναδιάρθρωσης, με σκοπό την ενίσχυση ευχέρειας αποπληρωμών των οφειλετών.

6 Για τον Δεκέμβριο 2025 και τον Μάρτιο 2026, οι καταθέσεις πελατών δεν ενσωματώνουν τις συμφωνίες επαναγοράς τίτλων (€447 εκατ. και €450 εκατ., αντίστοιχα).

7 Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών περιλαμβάνουν κεφάλαια πελατών ΑΕΔΑΚ, προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς, χρηματιστηριακών υπηρεσιών, και θεματοφυλακής.

8 Το σύνολο του αριθμού υπαλλήλων ενσωματώνει 681 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

9 Αναφορά σε ενεργούς πελάτες με διενέργεια τουλάχιστον μίας συναλλαγής σε διάστημα των τελευταίων 6 μηνών ή κατοχή κάρτας / καταθετικού λογαριασμού / επενδυτικού προϊόντος στην Τράπεζα >€1χιλ. κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

10 Αναφορά στον μέσο αριθμό πελατών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω e-banking σε εβδομαδιαία βάση.

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων

Η αύξηση δανείων και ομολόγων οδήγησε σε υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους το 1ο τρίμηνο

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €481 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2026, 1% υψηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και σταθερά ετησίως, υποστηριζόμενα από την αύξηση των δανειακών υπολοίπων και του χαρτοφυλακίου ομολόγων, τα οποία αντιστάθμισαν την επίπτωση των χαμηλότερων επιτοκίων και περιθωρίων. Συνολικά, ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,1%, σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο.

Εξαιρετική επίδοση εσόδων από υπηρεσίες, στο 0,94% ως ποσοστό του ενεργητικού, το υψηλότερο επίπεδο της αγοράς

* Τα έσοδα από υπηρεσίες περιλαμβάνουν καθαρά έσοδα από προμήθειες, έσοδα από μη τραπεζικές και μη ασφαλιστικές δραστηριότητες και καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες

Τα έσοδα από υπηρεσίες παρουσίασαν ισχυρή επίδοση, καθώς διαμορφώθηκαν στα €210 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2026, αυξημένα κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 32% σε ετήσια, λόγω της συνεισφοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής για ολόκληρο το τρίμηνο. Η επίδοση υποστηρίχθηκε και από τις ισχυρές εκταμιεύσεις δανείων, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών και την τραπεζοασφάλιση. Τα έσοδα από υπηρεσίες ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν στο 0,94% στο τρίμηνο, το υψηλότερο επίπεδο της αγοράς, ενώ συνέβαλαν κατά 32% στα καθαρά έσοδα.

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων (συνέχεια)

Η διαχείριση του κόστους υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων, παράλληλα με επενδύσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας

Λοιπά έξοδα

Δαπάνες προσωπικού

* Τα λειτουργικά έξοδα απεικονίζονται σε επαναλαμβανόμενη βάση

Τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση, στα €246 εκατ., ενώ αυξήθηκαν κατά 10% ετησίως. Εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων, ύψους €21 εκατ. το 4ο τρίμηνο του 2025, τα λειτουργικά έξοδα ήταν αυξημένα κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, και κατά 11% σε ετήσια, λόγω της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής για ολόκληρο το τρίμηνο. Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση στα €109 εκατ., με το ανθρώπινο δυναμικό να διαμορφώνεται σε 8.499 εργαζομένους στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων οι 8.123 στην Ελλάδα. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €104 εκατ., αυξημένα 11% ετησίως, επιβαρυμένα και από εμπροσθοβαρείς προβλέψεις φόρων ακίνητης περιουσίας. Τα έξοδα αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, όπως αναμενόταν, λόγω της ωρίμανσης επενδύσεων στον τομέα τεχνολογίας. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα αυξήθηκε στο 37% στο 1ο τρίμηνο 2026.

Οργανικό κόστος κινδύνου στις 32 μ.β., αντανακλώντας την ποιότητα ενεργητικού

Προμήθειες

Κόστος κινδύνου εξαιρ. προμηθειών

Το 1ο τρίμηνο 2026 οι προβλέψεις δανείων, εξαιρουμένων προμηθειών διαχείρισης NPE και δαπανών συνθετικών τιτλοποιήσεων, διαμορφώθηκαν στα €21 εκατ., από €33 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και σε σύγκριση με €14 εκατ. ένα χρόνο πριν, συνέπεια της συνετούς οργανικής διαχείρισης NPE. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων συμπεριλαμβανομένων προμηθειών διαχείρισης NPE, διαμορφώθηκε στο χαμηλό επίπεδο των 32 μ.β. το 1ο τρίμηνο 2026, από 51 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο και 35 μ.β. ένα χρόνο πριν. Οι συνολικές απομειώσεις δανείων, περιλαμβάνοντας μη οργανικές και έκτακτες προβλέψεις, ανήλθαν σε €44 εκατ. στο τρίμηνο, συμπεριλαμβάνοντας €8 εκατ. έκτακτο αποτέλεσμα που σχετίζεται με τα χαρτοφυλάκια Pelagos και Ocean.

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού

Ισχυρή καθαρή πιστωτική επέκταση, με ισχυρό ανεκτέλεστο

+11% αύξηση δανείων ετησίως

Καθαρή πιστωτική επέκταση +€1,3 δισ.

Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων αυξήθηκε κατά 3% τριμηνιαίως και 11% ετησίως, στα €38,6 δισ. το 1ο τρίμηνο 2026. Η καθαρή πιστωτική επέκταση προήλθε από τις επιχειρήσεις, με τους κλάδους μεταφορών και φιλοξενίας να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Από τα €3,7 δισ. εκταμιεύσεων δανείων το 1ο τρίμηνο, τα €2,1 δισ. διοχετεύθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, τα €1,2 δισ. σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα €0,3 δισ. σε ιδιώτες. Συγκεκριμένα, τα στεγαστικά δάνεια συνέχισαν να ανακάμπτουν, με τις εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε €185 εκατ. στο 1ο τρίμηνο, αυξημένες κατά περίπου 95% ετησίως.

Κεφάλαια πελατών μειωμένα 1% στο 1ο τρίμηνο λόγω εποχικότητας στις καταθέσεις, με την ανοδική τάση να διατηρείται

Κίνηση καταθέσεων (€ δισ.)

Τα κεφάλαια πελατών διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα καθώς διαμορφώθηκαν στα €79,6 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2026, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια και μειωμένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένα από την εποχικότητα της αρχής του έτους στις καταθέσεις πελατών. Αναλυτικά, τα υπό διαχείριση κεφάλαια συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας άνοδο 17% σε ετήσια βάση και 1% σε τριμηνιαία βάση, στα €14,7 δισ., ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση και μειώθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, στα €64,9 δισ. Συνολικά, η διαφοροποιημένη και σταθερή δομή καταθέσεων του Ομίλου παραμένει βασικό πλεονέκτημα, ενώ τα κεφάλαια πελατών διατηρούν ανοδική πορεία.

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού (συνέχεια)

Σταθερή ποιότητα ενεργητικού, με τον δείκτη NPE να διαμορφώνεται στο 2,1%

Δείκτης Κάλυψης NPE (%)

NPE (€δισ.)

Ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 2,1% το 1ο τρίμηνο, σε σύγκριση με 2,6% ένα χρόνο πριν, εξαιτίας της οργανικής βελτίωσης των NPEs, με την κάλυψη NPE να αυξάνεται στο 70%, ενισχυμένη κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Τα NPE του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €0,9 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με €1,1 δισ. ένα χρόνο πριν.

Η υψηλότερη πιστωτική επέκταση της αγοράς οδηγεί τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε πιο παραγωγικά επίπεδα

LCR (%)

LDR (%)

* LCR: Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας και LDR: Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώθηκε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 191% στο τέλος Μαρτίου 2026, ενώ το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 68% στο τέλος Μαρτίου 2026.

Κεφαλαιακή Θέση

Κεφαλαιακή θέση που υποστηρίζει τη δανειακή επέκταση, τη διανομή κερδών και την επιταχυνόμενη απόσβεση DTC

* Για τον Μάρ.26, ο κεφαλαιακός δείκτης CET1 ενσωματώνει €329 εκατ. σωρευτική μείωση για την κάλυψη των NPE calendar shortfall που σχετίζεται με κρατικά εγγυημένα ανοίγματα λογιστικής αξίας μετά από προβλέψεις €0,4 δισ.. Οι δείκτες κεφαλαίου CET1 παρουσιάζονται σε reported βάση

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 12,6% στο τέλος Μαρτίου 2026, από 12,7% το προηγούμενο τρίμηνο και σε σύγκριση με 14,2% τον Μάρτιο 2025, απορροφώντας την πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 57%, την επιταχυνόμενη απόσβεση DTC, καθώς και την αύξηση των δανείων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,5%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και από τις εποπτικές κατευθύνσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του Ομίλου Πειραιώς περιλαμβάνονται στην παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2026 και στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 1ου Τριμήνου 2026 που αναμένεται να είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 30 Απριλίου 2026.

Επιχειρηματικές εξελίξεις Ομίλου

Σημαντικές συναλλαγές της Επιχειρηματικής Τραπεζικής

Η Πειραιώς είναι υπερήφανος υποστηρικτής μίας από τις κορυφαίες επενδύσεις στον τομέα της φιλοξενίας στην Ελλάδα, στην Ella Resorts, την πλατφόρμα φιλοξενίας της H.I.G. Capital LLC στην Ελλάδα, μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης χρηματοδότησης με ομολογιακό δάνειο ύψους €710 εκατ.. Η συναλλαγή αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς να υποστηρίζει επενδυτικές πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας που ενισχύουν τον ελληνικό τουριστικό τομέα και συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων έργων υποδομών, την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει το μακροπρόθεσμο όραμα της H.I.G. Capital LLC στον τομέα της φιλοξενίας, των Ella Hotels & Resorts.

Η Πειραιώς και η Accenture ιδρύουν AI Hub στην Ελλάδα αξιοποιώντας τεχνολογίες της Anthropic

Η Πειραιώς και η Accenture ανακοινώνουν τη σημαντική διεύρυνση της μακροχρόνιας στρατηγικής τους συνεργασίας, δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο AI Hub που θα αξιοποιεί τεχνολογίες της Anthropic. Στόχος αποτελεί η επιτάχυνση του συνολικού μετασχηματισμού της Πειραιώς με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς για την AI-driven τραπεζική στην Ελλάδα. Το AI Hub θα λειτουργεί ως ο κεντρικός μηχανισμός σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της Πειραιώς. Βάση αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας της Accenture στον τραπεζικό κλάδο και στην τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Αριστείας σε Data & AI της Accenture στην Αθήνα, με τον στρατηγικό οδικό χάρτη τεχνητής νοημοσύνης της Πειραιώς. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΑΙ Hub θα επιταχύνει τον επανασχεδιασμό των τραπεζικών διαδικασιών στους τομείς λειτουργιών, εμπειρίας πελάτη, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής.

Παράλληλα, το ΑΙ Hub θα ενισχύσει τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της Πειραιώς, προσελκύοντας, αναπτύσσοντας και αναβαθμίζοντας εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. Αυτό θα καταστεί εφικτό μέσω στοχευμένων προσλήψεων και δομημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της Udacity, της AI-native πλατφόρμας εκπαίδευσης και κατάρτισης της Accenture. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει τη φιλοδοξία της Τράπεζας να ενσωματώσει δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης και νέους τρόπους εργασίας σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Κεντρικό άξονα της συνεργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ασφαλών, υπεύθυνων και ανθρωποκεντρικών λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα υποστηρίζουν την αυτόνομη λήψη αποφάσεων, θα απλοποιούν σύνθετες διαδικασίες και θα αναβαθμίζουν την εμπειρία τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων. Η Πειραιώς και η Accenture, μέσω του νεοσύστατου Accenture Anthropic Business Group, θα αξιοποιήσουν τα μοντέλα και τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, καθώς και τη δέσμευση αυτής στις αρχές της ηθικής τεχνητής νοημοσύνης. Με τον τρόπο αυτό θα προωθήσουν την καινοτομία με υπεύθυνο τρόπο, διασφαλίζοντας ότι οι προηγμένες λύσεις που αναπτύσσονται ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της Τράπεζας και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η προσέγγιση αυτή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων εφαρμογών κλίμακας της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την αναβάθμιση της απόδοσης και της ποιότητας των τραπεζικών υπηρεσιών.

*Η Anthropic είναι εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργεί αξιόπιστα, ερμηνεύσιμα και κατευθυνόμενα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Το κορυφαίο προϊόν της Anthropic είναι το Claude, ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) που εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Πιστοληπτικές Αξιολογήσεις

Ελληνική Δημοκρατία Πιστοληπτική Αξιολόγηση Τράπεζα Πειραιώς Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Τράπεζα Πειραιώς Προοπτικές Τράπεζα Πειραιώς Υψηλής Εξασφάλισης 21 Απριλίου 2026 Baa3 Baa1 Σταθερές Baa2 27 Ιανουαρίου 2026 BBB BB+ Θετικές BB+ 24 Οκτωβρίου 2025 BBB BBΒ- Σταθερές BBΒ- Οι ημερομηνίες αναφέρονται στην ημερομηνία της τελευταίας δημοσιευμένης έκθεσης για την Πειραιώς

Δημοσίευση έκθεσης βάσει του προτύπου Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) από την Πειραιώς H Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που δημοσιοποιεί τη στρατηγική της προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων που προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον ακολουθώντας τις συστάσεις του διεθνούς προτύπου Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Το TNFD είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τη διεθνή αγορά και κυβερνήσεις, η οποία έχει αναπτύξει ένα σύνολο συστάσεων γνωστοποίησης με σκοπό να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στο να δημοσιοποιούν τις στρατηγικές τους για το πώς αξιολογούν και αντιμετωπίζουν τις εξαρτήσεις και τις επιδράσεις που έχουν στο φυσικό περιβάλλον καθώς και πώς διαχειρίζονται τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Συγκεκριμένα, οι συστάσεις του TNFD καθοδηγούν τις επιχειρήσεις στο πώς να ενσωματώσουν τη διάσταση της φύσης στη λήψη αποφάσεων και να στηρίξουν τη διόδευση κεφαλαίων σε επενδύσεις και δραστηριότητες που είναι θετικές για τη φύση και συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του Παγκόσμιου Πλαισίου Βιοποικιλότητας (Global Biodiversity Framework). Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει ότι ένα υγιές φυσικό περιβάλλον αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικονομική σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της ελληνικής οικονομίας αλλά και της ίδιας της Τράπεζας. Η απώλεια του φυσικού περιβάλλοντος-περιλαμβανομένης της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της εξάλειψης φυσικών πόρων- δημιουργεί οικονομικούς κινδύνους για τη λειτουργία της Τράπεζας αλλά και για τους πελάτες της. Η πρώτη TNFD έκθεση της Πειραιώς περιγράφει πώς ενσωματώνεται στον οργανισμό η διάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στη διακυβέρνηση, στη στρατηγική, στη διαχείριση κινδύνων και επιδράσεων, αλλά και οι δείκτες μέτρησης που χρησιμοποιούνται καθώς και οι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί. Συγκεκριμένα, η έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση των επιπτώσεων και εξαρτήσεων των επιχειρηματικών χαρτοφυλακίων από τη φύση και τη βιοποικιλότητα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, καθώς και μια σε βάθος γεωχωρική ανάλυση του αγροτικού χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τη μεθοδολογία LEAP (Locate, Evaluate, Assess, Prepare) στα πλαίσια της δέουσας επιμέλειας που συνιστά το TNFD πρότυπο. Το TNFD αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας πλαίσιο αναφοράς για μια επιχείρηση καθότι παρέχει ένα καλά δομημένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που εκπορεύονται από την απώλεια της φύσης και την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Καθότι το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από τη φύση, οι σχετιζόμενοι με το φυσικό περιβάλλον κίνδυνοι ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζονται ως παράγοντες οικονομικοί, λειτουργικοί και φήμης που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Πάνω από 730 επιχειρήσεις από 56 χώρες έχουν δεσμευτεί να δημοσιοποιούν περιβαλλοντικούς κινδύνους σύμφωνα με το TNFD πλαίσιο -περιλαμβανομένων εταιρειών που διαχειρίζονται κεφάλαια αξίας $22,4 τρις καθώς και εισηγμένων εταιρειών με συνολική αξία κεφαλαιοποίησης $9,4 τρισ. από τις παραπάνω εταιρείες 500 έχουν ήδη δημοσιοποιήσει εκθέσεις TNFD. Η Τράπεζα Πειραιώς αποσκοπεί στο να θέσει τη διαχείριση της φύσης στον πυρήνα της στρατηγικής της σε εναρμόνιση με τη γενικότερη δέσμευσή της να ενσωματώσει την αειφορία σε όλες τις επιχειρηματικές της αποφάσεις και δράσεις. Η επιδίωξη της Πειραιώς είναι να συμπεριλάβει τις διαστάσεις του κλίματος και του φυσικού περιβάλλοντος τόσο στη διαχείριση κινδύνων όσο και στο επιχειρηματικό της μοντέλο ενισχύοντας τον τρόπο με τον οποίον παρακολουθεί και αξιολογεί τις επιδράσεις και τους κινδύνους, υποστηρίζοντας παράλληλα δραστηριότητες που έχουν θετικό αντίκτυπο στο κλίμα και στο φυσικό περιβάλλον.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Δείκτης κόστους προς έσοδα (ποσοστό, %)

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα ορίζεται ως ο λόγος των συνολικών λειτουργικών εξόδων, προς (/) το σύνολο καθαρών εσόδων.

Σημασία χρήσης: Δείκτης αποτελεσματικότητας

1ο 3μ 2026 1ο 3μ 2025 Σύνολο λειτουργικών εξόδων (€ εκατ.) 246 224 / Καθαρά έσοδα (€ εκατ.) 660 649 = Δείκτης κόστους προς έσοδα 37% 34%

Κόστος Κινδύνου, οργανικό (ποσοστό, %)

Οργανικά έξοδα απομειώσεων: Αναστροφές/(ζημίες) απομείωσης (όπως ορίζεται κάτωθι) μείον (-) Αναστροφές/(ζημίες) απομείωσης αξίας δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος που αφορούν σε πωλήσεις NPE, προς (/) δάνεια μετά από προβλέψεις εποχικώς προσαρμοσμένα (όπως ορίζονται παρακάτω).

Αναστροφές/(ζημίες) απομείωσης: Αναστροφές/(ζημίες) απομείωσης αξίας δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος, συν (+) λοιπά έξοδα πιστωτικού κινδύνου επί των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος.

Δάνεια μετά από προβλέψεις εποχικώς προσαρμοσμένα: Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος, πλέον (+) δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, μείον (-) εποχικό αγροτικό δάνειο αξίας € 150 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2026 και € 574 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2025.

Το εποχικό αγροτικό δάνειο αφορά σε δανειοδότηση που παρέχεται σε δικαιούχους αγροτικών επιδοτήσεων τον Δεκέμβριο κάθε έτους.

Σημασία χρήσης: Δείκτης ποιότητας ενεργητικού

1ο 3μ 2026 1ο 3μ 2025 Αναστροφές/(ζημίες) απομείωσης (€ εκατ.) 44 35 – Αναστροφές/(ζημίες) απομείωσης πωλήσεων NPE (€ εκατ.) 8 0 = Οργανικά έξοδα απομείωσης, ετησιοποιημένα (€ εκατ.) 143 141 / Δάνεια μετά από προβλέψεις εποχικώς προσαρμοσμένα (€ εκατ.) 44.185 40.827 = Κόστος κινδύνου, οργανικό 0,32% 0,35%

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Κέρδη ανά μετοχή, με την πληρωμή κουπονιού AT1 (€)

Τα κέρδη ανά μετοχή ορίζονται ως ο λόγος των καθαρών κερδών μετόχων μετά την πληρωμή κουπονιού AT1 για την περίοδο, προς (/) το σύνολο του αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος της περιόδου προσαρμοσμένων ως προς τις ίδιες διακρατούμενες μετοχές στο τέλος της περιόδου. Για το 1ο τρίμηνο 2026 από τα κέρδη ανά μετοχή αφαιρούνται €18 εκατ. για την πληρωμή τόκων ΑΤ1 της περιόδου.

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

1ο 3μ 2026 1ο 3μ 2025 Καθαρά κέρδη μετόχων (€ εκατ.) 281 284 – Πληρωμή κουπονιού AT1 (€ εκατ.) 18 13 / Σύνολο μετοχών (εκατ.) 1.229 1.247 = Κέρδη ανά μετοχή 0,21 0,22

Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) (ποσοστό, %)

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας όπως ορίζεται από την Οδηγία (Ε.Ε.) Νο 2015/61 (τροποποιήθηκε από την Οδηγία (Ε.Ε.) Νο 2018/1620) είναι το ποσό του αποθέματος μη χρησιμοποιηθέντων ως κάλυμμα άντλησης χρηματοδότησης υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού που κατέχει ένα πιστωτικό ίδρυμα, προς (/) τις προβλεπόμενες καθαρές ταμειακές εκροές, ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να επιβιώσει σε ένα σενάριο ακραίων καταστάσεων διάρκειας ενός μήνα.

Σημασία χρήσης: Εποπτικός δείκτης ρευστότητας

Μάρτιος 2026 Μάρτιος 2025 Ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού υψηλής ποιότητας (€ εκατ.) 19.156 18.865 / Σύνολο προβλεπόμενων καθαρών ταμειακών εκροών – επόμενες 30 ημερολ. ημέρες (€ εκατ.) 10.017 9.405 = LCR 191% 201%

Δείκτης δανείων προς καταθέσεις (LDR) (ποσοστό, %)

Ο δείκτης των δανείων προς καταθέσεις ορίζεται ως ο λόγος των δανείων μετά από προβλέψεις εποχικώς προσαρμοσμένα (όπως ορίζονται παραπάνω) προς (/) Καταθέσεις. Οι καταθέσεις αντιστοιχούν στη γραμμή Οικονομικών Καταστάσεων «Υποχρεώσεις προς πελάτες» μείον (-) συμφωνίες επαναγοράς τίτλων ύψους €450 εκατ. για το 1ο τρίμηνο 2026.

Σημασία χρήσης: Δείκτης ρευστότητας

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Μάρτιος 2026 Μάρτιος 2025 Δάνεια μετά από προβλέψεις εποχικώς προσαρμοσμένα (€ εκατ.) 44.185 40.827 / Καταθέσεις (€ εκατ.) 64.881 61.439 = Δείκτης δανείων προς καταθέσεις (LDR) 68,3% 66,5%

Έσοδα υπηρεσιών / Ενεργητικό (ποσοστό, %)

Τα έσοδα από υπηρεσίες σε ετησιοποιημένη βάση προς (/) μέσος όρος προσαρμοσμένου ενεργητικού (μέσος όρος του Μαρ.2026 και του Δεκ. 2025 για το 1ο τρίμηνο 2026 και μέσος όρος του Μαρ. 2025 και του Δεκ. 2024 για το 1ο τρίμηνο 2025).

Έσοδα από υπηρεσίες: Καθαρά έσοδα προμηθειών, συν (+) έσοδα από μη τραπεζικές δραστηριότητες και μη ασφαλιστικές δραστηριότητες συν (+) καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

1ο 3μ 2026 1ο 3μ 2025 Έσοδα υπηρεσιών, σε ετησιοποιημένη βάση (€ εκατ.) 210*4 = 838 160*4 = 639 / Προσαρμοσμένο ενεργητικό, μ.ό. 2 περιόδων (€ εκατ.) 90.055 78.685 = Έσοδα υπηρεσιών / Ενεργητικό 0,93% 0,81%

Έσοδα υπηρεσιών / Καθαρά έσοδα (ποσοστό, %)

Έσοδα από υπηρεσίες (όπως ορίστηκε παραπάνω) προς (/) σύνολο καθαρών εσόδων.

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

1ο 3μ 2026 1ο 3μ 2025 Έσοδα υπηρεσιών (€ εκατ.) 210 160 / Σύνολο καθαρών εσόδων (€ εκατ.) 660 649 = Έσοδα υπηρεσιών / Καθαρά έσοδα 32% 25%

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ποσοστό, %)

Καθαρά έσοδα από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς (/) μέσος όρος προσαρμοσμένου ενεργητικού όπως ορίζεται παρακάτω (μέσος όρος του Μαρ.2026 και του Δεκ. 2025 για το 1ο τρίμηνο 2026 και μέσος όρος του Μαρ. 2025 και του Δεκ. 2024 για το 1ο τρίμηνο 2025).

Σημασία χρήσης: Δείκτης κερδοφορίας

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

1ο 3μ 2026 1ο 3μ 2025 Καθαρά έσοδα από τόκους, σε ετησιοποιημένη βάση (€ εκατ.) 481*4 = 1.924 481*4 = 1.925 / Προσαρμοσμένο ενεργητικό, μ.ό. 2 περιόδων (€ εκατ.) 90.055 78.685 = Καθαρό περιθώριο επιτοκίου 2,1% 2,4%

Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) από Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημίες (ποσοστό, %)

Ο δείκτης κάλυψης NPE από αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες (ΑΠΖ) ορίζεται ως ο λόγος των ΑΠΖ στο αποσβεσμένο κόστος προς (/) τα NPE.

Τα NPE είναι πιστοδοτικά ανοίγματα εντός ισολογισμού προ ΑΠΖ, στα οποία περιλαμβάνονται: (α) δάνεια που επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος και ταξινομούνται στο Στάδιο 3, (β) χρηματοοικονομικά μέσα που αγοράστηκαν ή δημιουργήθηκαν όντας απομειωμένα (Purchased or originated credit impaired / «POCI») που επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος και εξακολουθούν να είναι απομειωμένα κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς. Τα NPE περιλαμβάνουν €147 εκατ. για τα εξυπηρετούμενα απομειωμένα δάνεια που ταξινομήθηκαν συνέπεια προγράμματος αναδιάρθρωσης, με σκοπό την ενίσχυση ευχέρειας αποπληρωμών των οφειλετών.

Σημασία χρήσης: Δείκτης ποιότητας ενεργητικού – πιστωτικού κινδύνου

1ο 3μ 2026 1ο 3μ 2025 ΑΠΖ (€ εκατ.) 757 704 / NPE (€ εκατ.) 1,077 1,097 = Δείκτης κάλυψης NPE από ΑΠΖ 70% 64%

Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) (ποσοστό, %)

Ο δείκτης NPE υπολογίζεται ως ο λόγος των NPE προς (/) τα δάνεια προ προβλέψεων.

Δάνεια προ προβλέψεων / Δάνεια πελατών: Δάνεια μετά από προβλέψεις (όπως ορίζονται στους ΕΔΜΑ), πλέον (+) ΑΠΖ για προβλέψεις απομειώσεων. Τα NPE δεν περιλαμβάνουν κρατικά εγγυημένα ανοίγματα, τα οποία καταχωρούνται στα «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού» ή ανοίγματα μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας. O δείκτης NPE για τον Μάρτιο 2026, είναι προσαρμοσμένος κατά €147 εκατ. για τα εξυπηρετούμενα απομειωμένα δάνεια που ταξινομήθηκαν συνέπεια προγράμματος αναδιάρθρωσης, με σκοπό την ενίσχυση ευχέρειας αποπληρωμών των οφειλετών. Σημειώνεται ότι με τον συνυπολογισμό των ως άνω €147 εκατ. στον αριθμητή του δείκτη NPE, ο δείκτης θα διαμορφωνόταν στο 2,4% τον Μάρ.26.

Σημασία χρήσης: Δείκτης ποιότητας ενεργητικού – πιστωτικού κινδύνου

1ο 3μ 2026 1ο 3μ 2025 NPE (€ εκατ.) 930 1,097 / Δάνεια προ προβλέψεων (€ εκατ.) 45.093 42.106 = Δείκτης NPE 2,1% 2,6%

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, σε εξομαλυμένη βάση και προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού AT1 (RoaTBV) (ποσοστό, %)

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, εξομαλυμένη και προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού ΑΤ1 (RoaTBV) ορίζεται ως ο λόγος του εξομαλυμένου καθαρού κέρδους της περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, εξαιρούμενης (-) της πληρωμής κουπονιού ΑΤ1 σε ετησιοποιημένη βάση, προς (/) τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (όπως ορίζονται κάτωθι), ως ο μέσος όρος των 2 περιόδων (μέσος όρος του 1ου τριμήνου 2026 και του 4ου τριμήνου 2025 για το 1ο τρίμηνο 2026 και ο μέσος όρος του 1ου τριμήνου 2025 και του 4oυ τριμήνου 2025 για το 1ο τρίμηνο 2025).

To εξομαλυμένο καθαρό κέρδος για το 1ο τρίμηνο 2026 εξαιρεί έκτακτα στοιχεία που σχετίζονται με αποτέλεσμα απομειώσεων από πωλήσεις NPE / ταξινόμηση προς πώληση NPE ύψους €8 εκατ. που καταχωρήθηκαν στη γραμμή «Αναστροφές/(ζημίες) απομείωσης αξίας δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο κόστος», σχετιζόμενα κυρίως με τα χαρτοφυλάκια Pelagos και Ocean.

Για το 1ο τρίμηνο 2025 τα έκτακτα έξοδα περιλαμβάνουν: €2,4 εκατ. έξοδα ενσωμάτωσης σχετικά με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής τα οποία καταχωρήθηκαν στα διοικητικά έξοδα, €0,4 εκατ. ζημίες σχετικές με απομείωση αξίας από πωλήσεις NPE ή από NPE τα οποία είχαν ταξινομηθεί ως διακρατούμενα προς πώληση (ΔΠΠ), και €0,5 εκατ. έκτακτο αποτέλεσμα από αναστροφές από NPA και συμμετοχές σε συγγενείς που αφορούν σε έκτακτα έξοδα για τη διάθεση χαρτοφυλακίων ακινήτων.

Σημασία χρήσης: Δείκτης απόδοσης

1ο 3μ 2026 1ο 3μ 2025 Καθαρό κέρδος εξομαλυμένο, σε ετησιοποιημένη βάση (€ εκατ.) 287*4 = 1.148 285*4 = 1.141 – Πληρωμή κουπονιού AT1, ετήσιο κόστος (€ εκατ.) 72,7 52,5 / Ενσώματα ίδια κεφάλαια, μ.ό. 2 περιόδων (€ εκατ.) 7.392 7.351 = RoaTBV, σε εξομαλυμένη βάση 14,6% 14,8%

Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού AT1 (RoaTBV) (ποσοστό, %)

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού ΑΤ1 (RoaTBV) ορίζεται ως ο λόγος των καθαρών κερδών αναλογούντων στους μετόχους της μητρικής, σε ετησιοποιημένη βάση, εξαιρούμενης (-) της πληρωμής κουπονιού ΑΤ1 σε ετησιοποιημένη βάση, προς (/) τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (όπως ορίζονται παρακάτω), ως ο μέσος όρος των 2 περιόδων (μέσος όρος του 1ου τριμήνου 2026 και του 4ου τριμήνου 2025 για το 1ο τρίμηνο 2026 και ο μέσος όρος του 1ου τριμήνου 2025 και του 4ου τριμήνου 2024 για το 1ο τρίμηνο 2025).

Σημασία χρήσης: Δείκτης απόδοσης

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)

1ο 3μ 2026 1ο 3μ 2025 Καθαρά κέρδη, σε ετησιοποιημένη βάση (€ εκατ.) 281*4 = 1,126 284*4 = 1,135 – Πληρωμή κουπονιού AT1, ετήσιο κόστος (€ εκατ.) 72.7 52.5 / Ενσώματα ίδια κεφάλαια, μ.ό. 2 περιόδων (€ εκατ.) 7,392 7,351 = RoaTBV 14,3% 14,7%

Ενσώματα ίδια κεφάλαια (εκατ. €)

Ενσώματα ίδια κεφάλαια: Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής, εξαιρουμένων (-) άλλων μέσων ιδίου κεφαλαίου, ήτοι Additional Tier 1 (AT1, Πρόσθετο κεφάλαιο Κατηγορίας 1) και (-) άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Σημασία χρήσης: Δείκτης απόδοσης

Μάρτιος 2026 Μάρτιος 2025 Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής 9.566 8.517 – Άλλα μέσα ιδίου κεφαλαίου (AT1) 1.204 600 – Άυλα περιουσιακά στοιχεία 855 416 = Ενσώματα ίδια κεφάλαια 7.507 7.501

Σύνολο προσαρμοσμένου ενεργητικού (εκατ. €)

Σύνολο ενεργητικού, εξαιρουμένου (-) του εποχικού αγροτικού δανείου (όπως ορίζεται παραπάνω).

Σημασία χρήσης: Τυπική τραπεζική ορολογία

Μάρτιος 2026 Μάρτιος 2025 Σύνολο Ενεργητικού 90.019 78.820 – Εποχικό αγροτικό δάνειο 150 574 = Σύνολο προσαρμοσμένου ενεργητικού 89.869 78.246

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Γενικά

Αυτή η παρουσίαση που αφορά στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», ή «Τράπεζα») και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις της (ο «Όμιλος» ή «Εμείς»), τα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία, τη στρατηγική και τις δραστηριότητές της είναι αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Σημειώνεται ότι στις 19.12.2025 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (πρώην μητρικής εταιρείας της Τράπεζας) από την Τράπεζα Πειραιώς. Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την παρουσίαση αφορούν περιόδους πριν από την εν λόγω απορρόφηση και ενδέχεται να αναφέρονται σε δραστηριότητες, περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις ή λειτουργικά αποτελέσματα της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.. Οι αναφορές στον «Όμιλο» ή σε σχετικούς ορισμούς θα ερμηνεύονται αναλόγως.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την παρουσίαση δεν αποτελούν προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς ή αποτελούν βάση για αξιολογήσεις και δεν αποτελούν επενδυτικές, νομικές, λογιστικές, ρυθμιστικές, φορολογικές ή άλλες συμβουλές και δεν λαμβάνουν υπόψη τους στόχους σας ή τη νομική, λογιστική, κανονιστική, φορολογική ή οικονομική κατάσταση ή ιδιαίτερες ανάγκες. Καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή δέσμευση δεν γίνεται και δεν επιτρέπεται να βασιστείτε για οποιοδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την παρουσίαση για τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή τίτλου που εκδίδεται από τον Όμιλο ή τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ή για οποιοδήποτε άλλη συναλλαγή. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των δικών σας απόψεων και συμπερασμάτων για τέτοια θέματα και για τη δική σας ανεξάρτητη αξιολόγηση του Ομίλου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναζήτηση ανεξάρτητων επαγγελματικών συμβουλών σε σχέση με τον Όμιλο και θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους δικούς σας συμβούλους σχετικά με τις νομικές, φορολογικές, επιχειρηματικές, οικονομικές και συναφείς πτυχές και/ή τις συνέπειες οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Καμία ευθύνη δεν φέρει κανένα πρόσωπο για οποιαδήποτε από τις πληροφορίες ή για οποιαδήποτε ενέργεια ληφθεί από εσάς ή οποιονδήποτε από τους εργαζόμενους, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συνεργάτες σας με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Η παρούσα παρουσίαση δεν αποσκοπεί να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα και καμία εγγυητική δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση δεν παρέχεται από την παρούσα ούτε από κανένα άλλο πρόσωπο όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια ή την αμεροληψία της πληροφόρησης που περιέχεται στην παρούσα παρουσίαση και δεν θα πρέπει να βασίζεται κανείς σε αυτή. Οι πληροφορίες σε αυτήν την παρουσίαση (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων αγοράς και των στατιστικών πληροφοριών) έχουν ληφθεί από διάφορες πηγές (συμπεριλαμβανομένων πηγών τρίτων) και δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα. Ο Όμιλος δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Όλες οι προβλέψεις, οι αποτιμήσεις και οι στατιστικές αναλύσεις παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Μπορεί να βασίζονται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις και υποθέσεις και μπορεί να χρησιμοποιούν μία από τις εναλλακτικές μεθοδολογίες που παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα και στον βαθμό που βασίζονται σε ιστορικές πληροφορίες, δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτές ως ακριβή πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης.

Ο Όμιλος, οι χρηματοοικονομικοί και άλλοι σύμβουλοί τους, καθώς και τα οικεία μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι, αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι, ρητά αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης που τυχόν προκύψει εξ αφορμής της παρούσας παρουσίασης και τυχόν σφαλμάτων που περιέχονται σε αυτήν ή/και παραλείψεων αυτής ή από τυχόν χρήση της παρουσίασης ή των περιεχομένων της ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο αυτή προέκυψε, είτε άμεση είτε έμμεση, απορρέουσα από την χρήση της πληροφόρησης της παρούσας παρουσίασης ή σε σχέση με αυτήν. Ούτε ο Όμιλος ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρέχει οποιαδήποτε δέσμευση ή τελεί υπό οποιαδήποτε υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτήν την παρουσίαση, περιλαμβανομένων των μελλοντικών προβολών, για γεγονότα ή περιστάσεις που προκύπτουν μεταγενέστερα της ημερομηνίας της παρουσίασης. Κάθε παραλήπτης αναγνωρίζει ότι ούτε αυτός ούτε ο Όμιλος αποσκοπούν στο να υπέχει ο Όμιλος ιδιαίτερα καθήκοντα επιμέλειας ή φροντίδας των συμφερόντων του θεατή ή παραλήπτη, της διοίκησης, των μετόχων, των πιστωτών του ή άλλου προσώπου και ότι ρητά δεν αποδέχεται την οποιαδήποτε τέτοια σχέση και συμφωνεί ότι είναι αυτός μόνος αρμόδιος να λαμβάνει κατά τρόπο ανεξάρτητο τις αποφάσεις του όσον αφορά τον Όμιλο καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται αυτού του εγγράφου.

Εμπιστευτικότητα

Για τους σκοπούς της παρούσας προειδοποίησης, στην παρουσίαση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ότι το περιεχόμενό της συμπεριλαμβάνει τυχόν προφορικά σχόλια ή παρουσιάσεις και τυχόν συνεδρίες όπου τίθενται ερωτήσεις και δίδονται απαντήσεις. Παρακολουθώντας μια συνάντηση στην οποία πραγματοποιείται η παρουσίαση ή με άλλο τρόπο προβολή ή πρόσβαση στην παρουσίαση, είτε ζωντανή είτε ηχογραφημένη, θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει με τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, καθώς και ότι έχετε αναγνωρίσει ότι κατανοείτε τις νομικές και ρυθμιστικές κυρώσεις που συνδέονται με την κακή χρήση, γνωστοποίηση ή ακατάλληλη διάθεση της παρουσίασης ή οποιασδήποτε πληροφορίας που εμπεριέχεται σε αυτήν. Αναγνωρίζετε επίσης ότι, στην περίπτωση που η παρούσα διαβιβαστεί και παραληφθεί ηλεκτρονικά, αυτή είναι εμπιστευτική και σκοπείται να δοθεί μόνον σε εσάς και συμφωνείτε ότι δεν θα προωθήσετε, αντιγράψετε, αποθηκεύσετε ή δημοσιεύσετε την ηλεκτρονική διαβίβαση ή την παρουσίαση σε κανένα άλλο πρόσωπο.

Μελλοντικές προβολές και οικονομικές προβλέψεις

Ορισμένες πληροφορίες ή δηλώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την παρουσίαση ή έγιναν σε συναντήσεις και δεν αποτελούν ιστορικά στοιχεία, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε αναφορών στις οποίες προηγούνται, ακολουθούν ή περιλαμβάνονται λέξεις ή φράσεις όπως «στόχοι», «πεποιθήσεις», «προσδοκίες», «σκοποί», «προθέσεις», «πιθανό», «προσδοκά», «θα», «θα μπορούσε», «δυνητικός», «σχέδιο», «έχει σχεδιαστεί για να» ή συναφείς εκφράσεις ή το αντίθετο τους, αποτελούν μελλοντικές προβολές μολονότι δεν ταυτοποιούνται ως τέτοιες ρητά.

Στα παραδείγματα μελλοντικών προβολών μπορεί να συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων δηλώσεις που αφορούν την στρατηγική του Ομίλου, των σχεδίων, των σκοπών, των στόχων, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των προοπτικών τους, των πολιτικών, οικονομικών και άλλων συνθηκών που ισχύουν στην Ελλάδα ή αλλού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου, των αποτελεσμάτων χρήσης, της ρευστότητας, των κεφαλαιακών πόρων και των κεφαλαιακών εξόδων και της εξέλιξης των αγορών, καθώς και του αναμενόμενου κόστους από αποταμιεύσεις και συνεργασίες, όπως επίσης και την πρόθεση και τις πεποιθήσεις του Ομίλου και/ή της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της αναφορικά με τα παραπάνω. Οι μελλοντικές προβολές και οι οικονομικές προβλέψεις δεν είναι εγγυήσεις μελλοντικής απόδοσης και περιέχουν πολλούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες, γενικές και ειδικές και υποθέσεις που είναι δύσκολο να προβλεφθούν και βρίσκονται εκτός ελέγχου του Ομίλου.

Έχουμε βασίσει αυτές τις παραδοχές σε πληροφορίες που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες σε εμάς κατά την ημερομηνία που γίνονται οι προβολές, και στην περίπτωση που οποιαδήποτε εξ αυτών των παραδοχών αποδειχθεί εσφαλμένη, τα πραγματικά αποτελέσματα πιθανόν να αποκλίνουν ουσιωδώς από αυτά που εκφράζονται σε αυτές τις μελλοντικές προβολές. Παρότι δεν γνωρίζουμε τον αντίκτυπο που πιθανά τέτοιες διαφοροποιήσεις να έχουν στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα, εάν υπάρξουν τέτοιες διαφοροποιήσεις, τα μελλοντικά μας λειτουργικά αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική μας κατάσταση θα μπορούσαν να επηρεαστούν ουσιωδώς με δυσμενή τρόπο. Επομένως, δεν πρέπει να βασίζεστε υπέρμετρα στις μελλοντικές προβολές μας και τις οικονομικές προβλέψεις.

Αυτή η παρουσίαση περιλαμβάνει επίσης ορισμένους μελλοντικούς επιχειρηματικούς και οικονομικούς στόχους. Οι στόχοι έχουν προετοιμαστεί από τη διοίκηση καλή τη πίστη, με βάση ορισμένες παραδοχές που η διοίκηση πιστεύει ότι είναι εύλογες. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ότι τα γεγονότα στα οποία βασίζονται οι υποθέσεις δεν θα αλλάξουν και, κατά συνέπεια, η ικανότητά μας να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους μπορεί να επηρεαστεί από έναν αριθμό αλλαγών και κινδύνων, οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχό μας και ορισμένοι από τους οποίους θα μπορούσαν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στα κέρδη ή/και στην οικονομική μας θέση. Δεν γίνεται καμία αντιπροσώπευση ως προς το εύλογο των υποθέσεων που έγιναν σε αυτήν την παρουσίαση ή την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε μοντελοποίησης, ανάλυσης σεναρίου ή εκ των υστέρων δοκιμών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε αυτούς τους στόχους και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους στόχους μας κατά καιρούς καθώς ανταποκρινόμαστε σε πραγματικές λειτουργικές, οικονομικές και άλλες μακροοικονομικές συνθήκες.

Ο Όμιλος έχει περιλάβει ορισμένους μη σύμφωνους με τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικούς δείκτες μέτρησης σε αυτήν την παρουσίαση. Τέτοιου είδους μετρήσεις είναι πιθανό να μην μπορούν να συγκριθούν με άλλες έτερων εταιριών. Αναφορές σε τέτοιους μη σύμφωνους με τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικούς δείκτες μέτρησης θα πρέπει να εξετάζονται επιπλέον των σύμφωνων με τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικών δεικτών μέτρησης αλλά δεν πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο για τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σύμφωνα με τα ΔΛΠ.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης της Εθνικής Ασφαλιστικής

Οι οικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση περιλαμβάνουν ορισμένα προκαταρκτικά και μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία της Εθνικής Ασφαλιστικής (Α.Ε.Ε.Γ.Α.) για το οικονομικό έτος 2025. Οι εν λόγω πληροφορίες έχουν καταρτιστεί με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις της διοίκησης και υπόκεινται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίματος τέλους χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της οριστικοποίησης των λογιστικών αρχείων, της σύνταξης των προβλεπόμενων από την νομοθεσία οικονομικών καταστάσεων και της ολοκλήρωσης των διαδικασιών εξωτερικού ελέγχου και εποπτικής αναθεώρησης, όπου εφαρμόζεται.

Συνεπώς, οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν οικονομικές καταστάσεις βάσει θεσμικής υποχρέωσης και δεν έχουν ελεγχθεί ή επαληθευτεί με άλλο τρόπο ανεξάρτητα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπόκεινται σε περαιτέρω προσαρμογές και αναθεωρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ουσιώδεις. Δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αμεροληψία των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση για επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς λήψης αποφάσεων.

