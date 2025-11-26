Τράπεζα Πειραιώς: Κυκλοφορεί την πρώτη χρυσή λίρα με ελληνικό ιδιόσημο «ΕΛ»

26 Νοέ. 2025 10:18
Pelop News

Η Τράπεζα Πειραιώς ρίχνει από σήμερα στην αγορά 15.000 ειδικές χρυσές λίρες με το ελληνικό ιδιόσημο «ΕΛ» – την πρώτη φορά στα 500 χρόνια ιστορίας της λίρας που το Βρετανικό Βασιλικό Νομισματοκοπείο επιτρέπει ξένο εθνικό σύμβολο.

Η τιμή διάθεσης είναι 1.100 ευρώ το τεμάχιο και πωλούνται αποκλειστικά από την Πειραιώς.

Με αυτή την ειδική έκδοση γιορτάζεται η 15ετής συνεργασία της ελληνικής τράπεζας με το The Royal Mint, μια συνεργασία που έχει καθιερώσει την Πειραιώς ως τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα προϊόντων επενδυτικού χρυσού στην Ελλάδα, αξιόπιστο εταίρο, τόσο για ιδιώτες όσο και για θεσμικούς επενδυτές.

Το «ΕΛ» δεν είναι το μόνο ελληνικό στοιχείο, καθώς στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ο Άγιος Γεώργιος έφιππος να εξοντώνει δράκοντα, έργο του Ιταλού χαράκτη, ενώ στην εμπρόσθια όψη – όπως ισχύει για όλες τις σύγχρονες εκδόσεις – απεικονίζεται ο βασιλιάς Κάρολος ΙΙΙ με τη λατινική επιγραφή «DEI GRA REX FID DEF» (Με τη χάρη του Θεού, Βασιλέας, Υπερασπιστής της Πίστης).

