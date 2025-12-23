Τράπεζες: Ισχυρή πιστωτική επέκταση το 2025 με επιτάχυνση δανεισμού σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη νομισματική πολιτική.

Τράπεζες: Ισχυρή πιστωτική επέκταση το 2025 με επιτάχυνση δανεισμού σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά
23 Δεκ. 2025 8:20
Pelop News

Θετικές επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά το 2025, με ενίσχυση της χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία, παρά τους υφιστάμενους κινδύνους και αβεβαιότητες, επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει στην ενδιάμεση έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις επιταχύνθηκε στο 16% κατά μέσο όρο στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, από 8,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις της ευρωζώνης. Η πιστωτική επέκταση προς νοικοκυριά επέστρεψε σε θετικό πρόσημο για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο 2010.

Σημαντική συμβολή είχαν τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο νέων επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε τον Οκτώβριο 2025 στο 3,9%, από υψηλότερα επίπεδα στο τέλος του 2024. Από τον Αύγουστο 2023, η συνολική πτώση φτάνει τις 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Η απόκλιση του ελληνικού κόστους δανεισμού από τον μέσο όρο της ευρωζώνης συρρικνώθηκε περαιτέρω.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο, φτάνοντας τα 206 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, με ισχυρή άνοδο τόσο από νοικοκυριά όσο και από επιχειρήσεις.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέμεινε χαμηλός στο 3,6% τον Σεπτέμβριο 2025, ενώ μειώθηκαν και τα δάνεια με αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:41 Χειροπέδες στην Πάτρα για ηρωίνη και δεκάδες φαρμακευτικά δισκία
10:40 Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή SMS, ποιοι θα λάβουν
10:38 Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός πυραύλου
10:37 Εξιχνιάστηκε κλοπή με λεία 2.000 ευρώ στο Αγρίνιο
10:31 Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών στην Πάτρα, τι βρέθηκε στην κατοχή του
10:29 Άνω Λιόσια: Τέσσερα παράνομα όπλα σε οικία
10:26 Διακινούσε ναρκωτικά από Ζάκυνθο στην Ηλεία, πιάστηκε στην Κυλλήνη
10:26 Υπόμνημα καταθέτει η Αχαϊκή
10:19 Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Λευτέρη Κακουλίδη
10:18 Φωτιά σε Ι.Χ. στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:08 Οι πέντε σημαντικές αλλαγές για εργαζόμενους το 2026
10:08 Λονδίνο: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια την σύζυγό του, έξι συλλήψεις ΦΩΤΟ
10:00 ΕΣΗΕΠΗΝ: Γιόρτασαν οι δημοσιογράφοι της Ρόδου
9:58 Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ για «ανοικτούς» δρόμους από τους αγρότες και το «κλείσιμο» από την Τροχαία
9:55 Προσφορά τροφίμων από την Λέσχη 4χ4 Πάτρας
9:49 Γυμναστική για Μακρόν μαζί με Γάλλους στρατιώτες ΒΙΝΤΕΟ
9:49 «Ελ. Βενιζέλος»: Ρεκόρ όλων των εποχών για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: 34 εκατ. επιβάτες το 2025
9:40 Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
9:39 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ