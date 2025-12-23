Τράπεζες: Ισχυρή πιστωτική επέκταση το 2025 με επιτάχυνση δανεισμού σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Θετικές επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά το 2025, με ενίσχυση της χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία, παρά τους υφιστάμενους κινδύνους και αβεβαιότητες, επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει στην ενδιάμεση έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις επιταχύνθηκε στο 16% κατά μέσο όρο στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, από 8,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις κορυφαίες θέσεις της ευρωζώνης. Η πιστωτική επέκταση προς νοικοκυριά επέστρεψε σε θετικό πρόσημο για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο 2010.

Σημαντική συμβολή είχαν τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο νέων επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε τον Οκτώβριο 2025 στο 3,9%, από υψηλότερα επίπεδα στο τέλος του 2024. Από τον Αύγουστο 2023, η συνολική πτώση φτάνει τις 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Η απόκλιση του ελληνικού κόστους δανεισμού από τον μέσο όρο της ευρωζώνης συρρικνώθηκε περαιτέρω.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο, φτάνοντας τα 206 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, με ισχυρή άνοδο τόσο από νοικοκυριά όσο και από επιχειρήσεις.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέμεινε χαμηλός στο 3,6% τον Σεπτέμβριο 2025, ενώ μειώθηκαν και τα δάνεια με αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο.

