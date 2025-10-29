Τραυματικές Ρήξεις Μηνίσκου: Ο Ρόλος της Φυσικοθεραπείας και η Σημασία της Μυϊκής Ισχύος

Στη ραδιοφωνική εκπομπή «Υγείας Θέματα» με τη Μαρία Σιορώκου και τον Βασίλη Καψαμπέλη στον Peloponnisos FM 103,9, ο κ. Γιώργος Μώρος, πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος φυσικοθεραπευτών Αχαΐας και Ηλείας, μίλησε για τις τραυματικές ρήξεις του μηνίσκου, εξηγώντας τους μηχανισμούς τραυματισμού, τα άμεσα συμπτώματα και τον κρίσιμο ρόλο της φυσικοθεραπείας.

Μηχανισμοί Τραυματισμού

Η τραυματική ρήξη δημιουργείται όταν ο μηνίσκος δεχτεί βίαιη δύναμη, με αποτέλεσμα τη λύση της συνέχειάς του. Οι ρήξεις αυτές συναντώνται κυρίως σε:

Νέους ανθρώπους.

Αθλητές, ιδιαίτερα σε αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ.

Η ρήξη μπορεί να αφορά είτε τον έσω, είτε τον έξω μηνίσκο, ή και τους δύο.

Άμεσα Συμπτώματα

Τα συμπτώματα εμφανίζονται αμέσως μετά τον τραυματισμό και περιλαμβάνουν:

Έντονος Πόνος: Άμεση και έντονη ενόχληση κατά τη στιγμή του τραυματισμού. Μπλοκάρισμα της Άρθρωσης: Σε ορισμένους τύπους ρήξεων, όπως η «λαβή κάδου», ο μηνίσκος μπλοκάρει μέσα στην άρθρωση. Κλείδωμα του Γονάτου: Αδυναμία πλήρους κίνησης του γονάτου, το οποίο μένει κλειδωμένο σε συγκεκριμένη γωνία. Οίδημα: Εκχύμωση και πρήξιμο λόγω του τραυματισμού.

Ο Ρόλος της Φυσικοθεραπείας

Η φυσικοθεραπεία είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση των τραυματικών ρήξεων, τόσο στη συντηρητική όσο και στη μετεγχειρητική φάση.

Α. Συντηρητική Αντιμετώπιση

Σε περιπτώσεις χωρίς άμεση ένδειξη για χειρουργείο:

Αντιμετώπιση Οξέων Συμπτωμάτων : Θεραπείες αναλγητικού τύπου για την ανακούφιση του πόνου και τη μείωση του οιδήματος.

Αποκατάσταση Μυϊκής Ισχύος: Απαραίτητη για τη λειτουργική επανένταξη του ασθενούς, καθώς μετά τον τραυματισμό παρατηρείται σημαντική πτώση της μυϊκής δύναμης (έως και 70%). Η αποκατάσταση της μυϊκής ισχύος μειώνει τον κίνδυνο επανατραυματισμού.

Β. Μετεγχειρητική Αντιμετώπιση

Ο φυσικοθεραπευτικός ρόλος διαφοροποιείται ανάλογα με τη χειρουργική επέμβαση:

Μηνισκεκτομή (μερική ή ολική αφαίρεση μηνίσκου) : Ακολουθεί φυσικοθεραπεία με στόχο κυρίως την αποκατάσταση της μυϊκής ισχύος.

Συρραφή Μηνίσκου: Απαιτείται αρχική ακινητοποίηση με πατερίτσες 4–6 εβδομάδες. Η φυσικοθεραπεία ξεκινά πιο ήπια και σταδιακά, με τα πρωτόκολλα προσαρμοσμένα στον ασθενή.

Σημασία της Αποκατάστασης Μυϊκής Ισχύος

Η αποκατάσταση της μυϊκής ισχύος μετά από ρήξη μηνίσκου είναι κρίσιμη για:

Αντιμετώπιση της Αυτόματης Πτώσης της Δύναμης : Ο οργανισμός μειώνει προστατευτικά τη μυϊκή ισχύ για να προστατέψει το γόνατο.

Λειτουργική Επανένταξη : Ενίσχυση των μυών για ασφαλή βάδιση και επανέναρξη δραστηριοτήτων.

Μείωση Κινδύνου Επανατραυματισμού: Χωρίς πλήρη αποκατάσταση, αυξάνονται οι πιθανότητες νέου τραυματισμού.

Συνολικά, η φυσικοθεραπεία και η στοχευμένη ενδυνάμωση των μυών είναι απαραίτητες σε κάθε στάδιο, εξασφαλίζοντας πλήρη και ασφαλή ανάρρωση, είτε η αντιμετώπιση είναι συντηρητική είτε χειρουργική.

Για να ακούσετε όλη τη συνέντευξη του κ. Γιώργου Μώρου για τις τραυματικές ρήξεις μηνίσκου, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: