Τραυματικές Ρήξεις Μηνίσκου: Ο Ρόλος της Φυσικοθεραπείας και η Σημασία της Μυϊκής Ισχύος
Ο κ. Γιώργος Μώρος, πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος φυσικοθεραπευτών Αχαΐας και Ηλείας, μίλησε για τις τραυματικές ρήξεις του μηνίσκου, εξηγώντας τους μηχανισμούς τραυματισμού, τα άμεσα συμπτώματα και τον κρίσιμο ρόλο της φυσικοθεραπείας.
- Νέους ανθρώπους.
- Αθλητές, ιδιαίτερα σε αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ.
- Έντονος Πόνος: Άμεση και έντονη ενόχληση κατά τη στιγμή του τραυματισμού.
- Μπλοκάρισμα της Άρθρωσης: Σε ορισμένους τύπους ρήξεων, όπως η «λαβή κάδου», ο μηνίσκος μπλοκάρει μέσα στην άρθρωση.
- Κλείδωμα του Γονάτου: Αδυναμία πλήρους κίνησης του γονάτου, το οποίο μένει κλειδωμένο σε συγκεκριμένη γωνία.
- Οίδημα: Εκχύμωση και πρήξιμο λόγω του τραυματισμού.
Σε περιπτώσεις χωρίς άμεση ένδειξη για χειρουργείο:
- Αντιμετώπιση Οξέων Συμπτωμάτων: Θεραπείες αναλγητικού τύπου για την ανακούφιση του πόνου και τη μείωση του οιδήματος.
- Αποκατάσταση Μυϊκής Ισχύος: Απαραίτητη για τη λειτουργική επανένταξη του ασθενούς, καθώς μετά τον τραυματισμό παρατηρείται σημαντική πτώση της μυϊκής δύναμης (έως και 70%). Η αποκατάσταση της μυϊκής ισχύος μειώνει τον κίνδυνο επανατραυματισμού.
Ο φυσικοθεραπευτικός ρόλος διαφοροποιείται ανάλογα με τη χειρουργική επέμβαση:
- Μηνισκεκτομή (μερική ή ολική αφαίρεση μηνίσκου): Ακολουθεί φυσικοθεραπεία με στόχο κυρίως την αποκατάσταση της μυϊκής ισχύος.
- Συρραφή Μηνίσκου: Απαιτείται αρχική ακινητοποίηση με πατερίτσες 4–6 εβδομάδες. Η φυσικοθεραπεία ξεκινά πιο ήπια και σταδιακά, με τα πρωτόκολλα προσαρμοσμένα στον ασθενή.
- Αντιμετώπιση της Αυτόματης Πτώσης της Δύναμης: Ο οργανισμός μειώνει προστατευτικά τη μυϊκή ισχύ για να προστατέψει το γόνατο.
- Λειτουργική Επανένταξη: Ενίσχυση των μυών για ασφαλή βάδιση και επανέναρξη δραστηριοτήτων.
- Μείωση Κινδύνου Επανατραυματισμού: Χωρίς πλήρη αποκατάσταση, αυξάνονται οι πιθανότητες νέου τραυματισμού.
