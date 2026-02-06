Τραυματισμός 70χρονης στην Ερμού από πτώση γυψοσανίδας κατά τη διάρκεια εργασιών

Ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν υλικό από οικοδομικές εργασίες έπεσε σε διερχόμενη γυναίκα. Η 70χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη.

Ασθενοφόρο
06 Φεβ. 2026 14:12
Pelop News

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) στην οδό Ερμού, όταν τμήμα γυψοσανίδας που αποκολλήθηκε από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου κατέληξε πάνω σε 70χρονη πεζή, προκαλώντας τον τραυματισμό της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο πραγματοποιούνταν εργασίες και η γυναίκα περνούσε εκείνη την ώρα από κάτω, όταν το υλικό αποσπάστηκε και έπεσε επάνω της.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Για το συμβάν προσήχθη ένας 51χρονος εργάτης αλβανικής υπηκοότητας, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

