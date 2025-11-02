Τραυματισμός αλλοδαπού στην Πατρών-Πύργου: Επιχείρησε να διασχίσει πεζός τον αυτοκινητόδρομο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Ολυμπία Οδό, στον κλάδο Πατρών – Πύργου, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive, το περιστατικό συνέβη περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τον κόμβο της Βάρδας, στο ρεύμα προς Πύργο, όταν άνδρας υπήκοος Μπαγκλαντές επιχείρησε, για άγνωστο λόγο, να διασχίσει πεζός τον κλειστό αυτοκινητόδρομο.

Διερχόμενο όχημα δεν κατάφερε να τον αποφύγει και τον παρέσυρε, τραυματίζοντάς τον πολύ σοβαρά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πληρώματα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η κατάσταση της υγείας του άνδρα παραμένει κρίσιμη.

