Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την αντιμετώπιση της διακίνησης και της κατοχής ναρκωτικών στην περιοχή.

Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
24 Σεπ. 2025 15:19
Pelop News

Οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα προχώρησαν σε νέες συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών, έπειτα από επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Σύλληψη με κοκαΐνη και όπλα
Αργά το βράδυ της Τρίτης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Πατρών ένας ημεδαπός άνδρας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • μια συσκευασία κοκαΐνης βάρους 23,5 γραμμαρίων,
  • δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με μίγμα καπνού και κάνναβης,
  • ένα πτυσσόμενο γκλοπ,
  • ένα μαχαίρι,
  • καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.980 ευρώ.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος είχε προμηθευτεί μικροποσότητα κοκαΐνης από τον βασικό κατηγορούμενο.

Συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών
Επιπλέον, στην Πάτρα συνελήφθησαν δύο ημεδαποί άνδρες από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Άμεσης Δράσης, έπειτα από ελέγχους. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,2 γραμμάρια κάνναβης, 0,6 γραμμάρια ηρωίνης και ένας πλαστικός τρίφτης για την επεξεργασία ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την αντιμετώπιση της διακίνησης και της κατοχής ναρκωτικών στην περιοχή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:21 Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού στην Παναχαϊκή
16:18 Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
16:16 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
16:08 Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios
15:59 Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα
15:54 Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια
15:52 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος
15:43 Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών
15:35 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα
15:27 Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί
15:19 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
15:10 Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ
15:08 Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
15:00 Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η… εικονική πλατεία – «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι – Αυτοψία της «Π»
14:59 Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
14:55 ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)
14:48 Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!
14:46 Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες
14:46 Από το Σπήλαιο των Λιμνών στα Σπήλαια της Ευρώπης: Τέχνη και Προϊστορία, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ