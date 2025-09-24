Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης

Οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα προχώρησαν σε νέες συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών, έπειτα από επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Σύλληψη με κοκαΐνη και όπλα

Αργά το βράδυ της Τρίτης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Πατρών ένας ημεδαπός άνδρας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μια συσκευασία κοκαΐνης βάρους 23,5 γραμμαρίων,

δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με μίγμα καπνού και κάνναβης,

ένα πτυσσόμενο γκλοπ,

ένα μαχαίρι,

καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.980 ευρώ.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος είχε προμηθευτεί μικροποσότητα κοκαΐνης από τον βασικό κατηγορούμενο.

Συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Επιπλέον, στην Πάτρα συνελήφθησαν δύο ημεδαποί άνδρες από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Άμεσης Δράσης, έπειτα από ελέγχους. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,2 γραμμάρια κάνναβης, 0,6 γραμμάρια ηρωίνης και ένας πλαστικός τρίφτης για την επεξεργασία ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την αντιμετώπιση της διακίνησης και της κατοχής ναρκωτικών στην περιοχή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



