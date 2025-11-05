Τρέλα στην Τουρκία με Μέσι: «Σενάριο» που στέλνει τον Αργεντινό στη Γαλατάσαραϊ για τέσσερις μήνες! ΒΙΝΤΕΟ

Όπως έχει γνωστοποιηθεί ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να παραμείνει στην Ίντερ Μαϊάμι, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του MLS μέχρι το 2028. Ωστόσο, ένα δημοσίευμα από την Τουρκία τον εμφανίζει ως μετεγγραφικό στόχο της Γαλατάσαραϊ.

Σύμφωνα με την τουρκική “Fotomac”, η Γαλατάσαραϊ ενδιαφέρεται να κάνει δικό της τον Λιονέλ Μέσι, για μία περίοδο τεσσάρων μηνών.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Galatasaray are interested in signing Leo Messi for 4 months during the MLS break that will be given due to the World Cup. Galatasaray are willing to match Messi’s salary during that period. — @fotomac pic.twitter.com/CXhnLradNI — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 5, 2025

Ο λόγος για το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026 που θα έχει σταματήσει η δράση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με το εν λόγω ρεπορτάζ να αναφέρει πως η “Τσιμ Μπομ” είναι αποφασισμένη να… στρώσει χρυσάφι για να καλύψει τις οικονομικές αξιώσεις του Λιονέλ Μέσι για διάστημα τεσσάρων μηνών, έχοντας υπόψη πως και ο ίδιος θέλει να βρίσκεται σε ρυθμό ενόψει του Μουντιάλ 2026.

