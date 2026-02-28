Τρία χρόνια από τα Τέμπη: Η Πάτρα ξανά στους δρόμους, σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ – Παραλύει η χώρα με πάνω από 100 συγκεντρώσεις

Σε πλήρη ετοιμότητα είναι σήμερα η ΕΛΑΣ στην Πάτρα, με εντολή για πλήρη επιφυλακή, προκειμένου να μη σημειωθούν έκτροπα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.

Στο κέντρο της πόλης αναμένεται να βρεθούν αρκετές χιλιάδες κόσμου, καθώς έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην πλατεία βασιλέως Γεωργίου Α΄, με τις Αρχές να προετοιμάζονται για αυξημένη παρουσία δυνάμεων και διακριτική, αλλά ισχυρή επιτήρηση.

Τη συγκέντρωση διοργανώνει η «Πρωτοβουλία Τέμπη 28/2-Δικαιοσύνη», η οποία καλεί τους πολίτες να δώσουν δυναμικό «παρών» στις 11 το πρωί. Στο κάλεσμά τους, οι διοργανωτές αναφέρονται στη μαζική κινητοποίηση πέρυσι, την ίδια ημέρα, την οποία χαρακτηρίζουν σημείο καμπής, υποστηρίζοντας ότι «τότε η κοινωνία αρνήθηκε να μείνει θεατής και ζήτησε επιτακτικά την απόδοση δικαιοσύνης».

Οπως σημειώνεται στο σχετικό κείμενο, τρία χρόνια μετά την τραγωδία, τα αιτήματα παραμένουν ανοικτά. Γίνεται λόγος για «ανάγκη διαφάνειας, θεσμικής λογοδοσίας και τιμωρίας των υπευθύνων», ενώ ασκείται έντονη πολιτική κριτική στην κυβέρνηση. Οι διοργανωτές απορρίπτουν τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως «δυστύχημα» και μιλούν για «προαναγγελθέν διπλό έγκλημα», αποδίδοντας ευθύνες σε πολιτικές επιλογές που, όπως υποστηρίζουν, «οδήγησαν στην υποβάθμιση των δημοσίων υποδομών, αλλά και στη διαχείριση που ακολούθησε μετά το συμβάν». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη φράση: «Δεν έχω οξυγόνο», που λειτούργησε ως σύνθημα κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την Πρωτοβουλία, το σύνθημα αυτό συμπυκνώνει το αίτημα για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και ουσιαστική απόδοση ευθυνών, πέρα από κομματικές αντιπαραθέσεις. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι «ο αγώνας δεν αφορά μόνο τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά συνολικά την κοινωνία, που διεκδικεί ασφαλείς δημόσιες υποδομές και θεσμική αξιοπιστία».

ΟΛΟΙ ΣΤΑ… ΠΟΣΤΑ ΤΟΥΣ

Στο επιχειρησιακό σκέλος, η ΕΛΑΣ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ειδικό σχεδιασμό. Το ένστολο προσωπικό τίθεται σε επιφυλακή από τις 8 το πρωί, ενώ προβλέπεται αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλη την πόλη.

Αστυνομικοί θα κληθούν να εργαστούν ακόμη και σε δύο συνεχόμενες βάρδιες με μία μικρή ανάπαυλα, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της ημέρας.

Οι δυνάμεις θα οργανωθούν σε ομάδες και θα αναπτυχθούν σε καίρια σημεία, τόσο γύρω από τον χώρο της συγκέντρωσης όσο και σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Παράλληλα, θα υπάρξει φύλαξη συγκεκριμένων στόχων, όπως εγκαταστάσεις και ο κεντρικός σταθμός του ΟΣΕ στην Οθωνος-Αμαλιας, κυβερνητικά και δημόσια κτίρια, καθώς και αστυνομικές εγκαταστάσεις, με στόχο την αποτροπή τυχόν ενεργειών που θα μπορούσαν να δυναμιτίσουν το κλίμα.

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται κι ενίσχυση από όμορους νομούς, με δύο διμοιρίες να ξεδιπλώνονται στην Πάτρα για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Η εντολή που έχει δοθεί είναι σαφής: «Αμεση παρέμβαση όπου χρειαστεί, ώστε να μην υπάρχει γενικευμένη αναταραχή».

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

– Η Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων καλεί, με ανακοίνωσή της, εμπόρους κι επαγγελματίες να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Δεν φταίει η κακιά στιγμή για την τραγωδία των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα, αλλά η απάνθρωπη πολιτική που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή». Και η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμές κατά του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Μάκη Κατσιγιάννη, ο οποίος κατηγορείται ότι «χαρακτηρίζει το έγκλημα ως δυστύχημα, δηλαδή ένα τυχαίο περιστατικό. Προφανώς η θέση του σαν πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ, αλλά και επί τέσσερα χρόνια μέλος του ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τον εμποδίζει να δει κατάματα την αλήθεια κι έτσι έβγαλε και πόρισμα πριν τη δίκη. Δυστυχώς σε αυτό συνηγόρησαν και οι συνδικαλιστές του ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ. Τους παραδίδουμε στην κρίση σας».

– Στη σημερινή συγκέντρωση συμμετέχουν και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, η Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων, το Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας (εξέδωσε και ανακοίνωση για τη δίκη τριών συνδικαλιστών, εκφράζοντας τη στήριξή του), η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας, κ.ά.

– Ο Δήμος Πατρέων, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στη σημερινή πανελλαδική απεργία, ενημερώνει τους δημότες, ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους μπλε, αλλά και τους πράσινους κάδους, θα ξεκινήσει ξανά το πρωί της Κυριακής 1η Μαρτίου. Με την ανακοίνωσή του, ο Δήμος καλεί τους πολίτες όσο είναι δυνατόν να μην κατεβάζουν απορρίμματα στους κάδους.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 100 συγκεντρώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό θα πραγματοποιηθούν σήμερα με αφορμή τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη.

Με επίκεντρο το Σύνταγμα στις 12 το μεσημέρι, εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών αναμένεται να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων στις μαζικές διαδηλώσεις, οι οποίες την ίδια ώρα θα… παραλύσουν τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 12 (μία ώρα νωρίτερα θα γίνουν προσυγκεντρώσεις σε Ομόνοια και Προπύλαια), ενώ σε 25 πόλεις του εξωτερικού, οι Έλληνες της διασποράς θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις μνήμης.

Οι ώρες των συγκεντρώσεων ανά πόλη

Αθήνα: Σύνταγμα (12:00)

Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου (12:00)

Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου (11:00)

Λάρισα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Ηράκλειο: Πλατεία Ελευθερίας (12:00)

Βόλος: Παραλία (12:00)

Ιωάννινα: Περιφέρεια (12:00)

Χανιά: Πλατεία Αγοράς (11:00)

Αγρίνιο: Πλατεία Αγρινίου (12:00)

Αγ. Νικόλαος: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο (12:00)

Αίγιο: Αγίας Λαύρας (11:00)

Αμαλιάδα: Πλατεία Αγίου Αθανασίου (11:00)

Αλμυρός: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Άργος: Πλατεία Αγίου Πέτρου (12:00)

Άνδρος (Γαύριο): 12:30

Αργοστόλι: Πλατεία Βαλλιάνου (12:00)

Αλεξάνδρεια: Πνευματικό Κέντρο (12:00)

Αμφιλοχία: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Αμύνταιο: Πλατεία Αγ. Κων/νου (12:00)

Αριδαία: Πλατεία Σέστσκου (11:00)

Άρτα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Άμφισσα: Πλατεία Ησαΐα (12:00)

Αλιβέρι: Πεζόδρομος (11:00)

Βέροια: Πλατεία Δημαρχείου (12:00)

Βάρδα: Δημαρχείο (11:00)

Γιαννιτσά: Πλατεία ΕΠΟΝ (1/03, 11:00)

Γρεβενά: Πλατεία Αιμιλιάνου (13:30)

Δράμα: Πλατεία Ελευθερίας (12:00)

Έδεσσα: Πάρκο Καταρρακτών (12:00)

Ελασσόνα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Ηγουμενίτσα: Δημαρχείο (12:00)

Ζάκυνθος: Περιφέρεια (12:00)

Θήβα: Κεντρική Πλατεία (11:00)

Θάσος: Πλατεία Ηρώων (12:00)

Ιστιαία: Πλατεία (11:00)

Ιεράπετρα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Ικαρία (Εύδηλος): Πλατεία (12:00)

Ιερισσός: 12:00

Καβάλα: Πλατεία Ελευθερίας (12:00)

Καλαμάτα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Καρδίτσα: Πλατεία Ελευθερίας (12:00)

Καλαμπάκα: Σταθμός (20:00)

Κάλυμνος: Πνευματικό Κέντρο (10:30)

Καρπενήσι: Κεντρική Πλατεία (11:00)

Καρλόβασι: Πλατεία (12:00)

Καστοριά: Αντιπεριφέρεια (12:00)

Κατερίνη: Πλατεία Ελευθερίας (12:00) & Κεντρική Πλατεία (19:00)

Κέρκυρα: Πόρτα Ριάλα (12:00)

Κεφαλονιά: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι (12:00)

Κιλκίς: Πλατεία Ειρήνης (12:00)

Κοζάνη: Πλατεία Νίκης (12:00)

Κομοτηνή: Κεντρική Πλατεία (11:30)

Κόρινθος: Περιβολάκια (12:00)

Κως: Πλατεία Ελευθερίας (10:30)

Λαμία: Πλατεία Πάρκου (12:00)

Λευκάδα: Πλατεία Αγίου Μηνά (12:00)

Λιβαδειά: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Λέρος: Πλατεία Πλατάνου (12:00)

Λήμνος (Μύρινα): Λιμάνι (12:00)

Μαντούδι: Πλατεία (11:00)

Μεσολόγγι: Πρωτοδικείο (12:00)

Μυτιλήνη: Πλατεία Σαπφούς (12:00)

Μονεμβασιά: Πλατεία (12:00)

Νάουσα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Νάξος: Πλατεία Μανδηλαρά (12:00)

Ναύπακτος: Πλατεία Φαρμάκη (12:00)

Ναύπλιο: Δημαρχείο (18:30)

Νικήτη: Δημαρχείο (17:00)

Ξάνθη: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Ορεστιάδα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Πρέβεζα: Δικαστήρια (11:00)

Πολύγυρος: Πλατεία Δημαρχείου (12:00)

Πτολεμαΐδα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Πύργος: Κεντρική Πλατεία (11:00)

Πύλος: Πλατεία Τριών Ναυάρχων (12:00)

Ρόδος: Δημαρχείο (12:00)

Ρέθυμνο: Αγνώστου Στρατιώτη (12:00)

Σέρρες: Πλατεία Ελευθερίας (12:00)

Σάμος: Πλατεία Πυθαγόρα (12:00)

Σαντορίνη (Φηρά): Πλατεία (12:00)

Σητεία: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Σκόπελος: Παραλία (12:00)

Σκύδρα: Πλατεία Δημοκρατίας (11:00)

Σπάρτη: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Σύρος: Πλατεία Μιαούλη (11:30)

Τρίκαλα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Τρίπολη: Πλατεία Πετρινού (12:00)

Τύρναβος: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Φάρσαλα: Κεντρική Πλατεία (12:00)

Φλώρινα: Πλατεία Μόδη (12:00)

Φούρνοι: Πλατεία (12:00)

Χαλκίδα: Δικαστήρια (12:00)

Χίος: Πλατεία Βουνακίου (12:00)

Ωρωπός: Λιμάνι (17:00)

Πόλεις του εξωτερικού

Βρυξέλλες: Πρεσβεία της Ελλάδας (13:00)

Λονδίνο: Ελληνική Πρεσβεία (12:00)

Παρίσι: Place de la République (15:00)

Βερολίνο: Πρεσβεία (12:00)

Κολωνία: Rudolf-Platz (17:00)

Στουτγκάρδη: Schlossplatz (17:00)

Μιλάνο: Piazza Castello (12:00)

Βαρκελώνη: Arc de Triomf (12:00)

Μαδρίτη: Plaza Santa Gema (17:00)

Γενεύη: Place des Nations (15:00)

Χάγη: Lange Voorhout (12:00)

Πράγα: Náměstí Míru (12:00)

Δουβλίνο: The Spire (12:00)

Μάντσεστερ: St. Peter’s Square (14:00)

Λίβερπουλ: Derby Square (12:00)

Εδιμβούργο: Princes Street (12:00)

Μπαθ: Bath Abbey (11:00)

Οξφόρδη: Balliol College (16:00)

Ντάρλινγκτον: High Row (13:00)

Στοκχόλμη: Humlegården (15:00)

Γκέτεμποργκ: Järntorget (18:00)

Λευκωσία: Πλατεία Ελευθερίας (17:00)

Τορόντο: Pape Ave (1/03, 16:30)

Μελβούρνη: Προξενείο (17:00)

Σονγκάου: Marienplatz (14:00)

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται σε εξέλιξη αυξημένα μέτρα ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος, ενώ προβλέπονται προληπτικοί έλεγχοι και εναέρια επιτήρηση με drones.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Σιδηρόδρομος – Προαστιακός

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, 6 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί.

Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Πανεπιστήμιο

Σιντριβάνι

Λόγω της «μαύρης» επετείου, ομοσπονδίες και σωματεία ανακοίνωσαν απεργίες. Μεταξύ αυτών, ΓΣΕΕ, Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας, Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Ομοσπονδία Οικοδόμων, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τέλος, όπως ενημέρωσε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



