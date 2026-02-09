Τρία νέα προγράμματα στήριξης: Επιδοτήσεις έως 200.000€ για επιχειρήσεις, 36.000€ σε νέους πτυχιούχους και έως 90% για ανακαινίσεις

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για επιχειρήσεις, νέους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών προανήγγειλε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με τρία προγράμματα που αναμένεται να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

09 Φεβ. 2026 13:29
Pelop News

Τρία νέα προγράμματα χρηματοδότησης που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους πτυχιούχους και ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στους επόμενους μήνες, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

«Παράγουμε Εδώ»: Επιδότηση έως 200.000 ευρώ

Το πρώτο πρόγραμμα, με τίτλο «Παράγουμε Εδώ», εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός Φεβρουαρίου και αφορά μικρές και πολύ μικρές παραγωγικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Προβλέπει επιδότηση έως 50% για επενδυτικά σχέδια, με ανώτατο ποσό τις 200.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, επένδυση 150.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί με 75.000 ευρώ, ενώ μεγαλύτερα σχέδια φτάνουν στο ανώτατο όριο επιχορήγησης. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα συνδυασμού της επιδότησης με δάνεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, είτε μέσω επιδότησης επιτοκίου κατά 40% είτε με εγγυήσεις έως 80%, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη διαχειριστική χρήση και δραστηριότητες που ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή και συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Ενίσχυση νέων πτυχιούχων έως 36.000 ευρώ

Τον Μάρτιο αναμένεται να ανοίξει πρόγραμμα στήριξης νέων πτυχιούχων που ξεκινούν επαγγελματική δραστηριότητα. Η επιδότηση ανέρχεται σε:

  • 13.000 ευρώ για ίδρυση ατομικής επιχείρησης,
  • 21.000 ευρώ για σύσταση εταιρείας από δύο πτυχιούχους,
  • επιπλέον 15.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης εργαζομένου με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για έναν χρόνο.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι ξεκίνησαν δραστηριότητα μέσα στο 2025, ενώ δικαιούχοι θεωρούνται πτυχιούχοι μετά το 2016. Προβλέπεται επίσης ενισχυμένη μοριοδότηση για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και για άτομα με αναπηρία.

«Ανακαινίζω»: Έως 90% επιδότηση για παλαιές κατοικίες

Το τρίτο πρόγραμμα, που αναμένεται τον Μάιο, αφορά την ανακαίνιση κατοικιών κατασκευασμένων έως το 1990. Πρόκειται για πρωτοβουλία με υψηλό ποσοστό επιδότησης – έως και 90% – καλύπτοντας εργασίες μη ενεργειακού χαρακτήρα, όπως:

  • ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου,
  • αλλαγές δαπέδων και πλακιδίων,
  • βαφές και λοιπές εσωτερικές εργασίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε κατοικημένες όσο και σε κλειστές κατοικίες που προορίζονται για ενοικίαση, με την προϋπόθεση ότι το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για τρία χρόνια. Τα εισοδηματικά κριτήρια ευθυγραμμίζονται με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», με ανώτατο όριο εισοδήματος τις 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

«Σπίτι μου 2» και Ταμείο Ανάκαμψης

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, περίπου 12.000 οικογένειες έχουν ήδη εξασφαλίσει κατοικία μέσω του «Σπίτι μου 2», το οποίο έχει φτάσει στο 78% απορρόφησης. Το μέσο εισόδημα των δικαιούχων διαμορφώνεται στα 20.600 ευρώ, ενώ οι δόσεις των δανείων παραμένουν χαμηλότερες από τα ενοίκια λόγω επιδότησης επιτοκίου.

Παράλληλα, το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τον Αύγουστο χωρίς δυνατότητα παράτασης, ωστόσο αναμένονται νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και η επόμενη προγραμματική περίοδος 2028–2034, με στόχο σημαντικές χρηματοδοτήσεις για την ελληνική οικονομία.

