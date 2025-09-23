«Τρία παιδάκια ήταν. Ψάχνανε να τον βρουν και τελικά τον βρήκαμε νεκρό», ο θάνατος του 21χρονου προήλθε από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ο Βόλος βυθίστηκε στο πένθος μετά τον τραγικό θάνατο του 21χρονου Ιάσονα που έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης. Ο νεαρός φέρεται να πάτησε πάνω σε πλεξιγκλάς το οποίο υποχώρησε και έπεσε στον φωταγωγό.

Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη

Τραγική ειρωνεία είναι πως σε δύο μέρες ο Ιάσονας θα αναχωρούσε για την Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας διαπίστωσε πως ο θάνατος του 21χρονου επήλθε συνέπεια κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων από την πτώση.

Ο νεαρός φοιτητής του ΤΕΦΑΑ Αθηνών και γυμναστής στο επάγγελμα, ήταν μοναχογιός και η απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Μάλιστα λαμβάνονται νέες καταθέσεις από ενοίκους για να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που έκανε τους νεαρούς να αποχωρήσουν από την ταράτσα.

«Ο ένοικος διαμαρτυρήθηκε, τους φώναξε»

Σύμφωνα με τη μητέρα του φίλου του Ιάσονα, η παρέα βρισκόταν στην ταράτσα και ένοικος τους έκανε παρατήρηση. «Μουσική δεν είχαν τα παιδιά, προφανώς μιλούσαν δυνατά και αυτό ενόχλησε τον κάτοικο, τον ένοικο του διπλανού διαμερίσματος ο οποίος έκανε αυτό που έκανε και προφανώς το παιδάκι, επειδή είναι συνεσταλμένο παιδί, πολύ καλό παιδί, πάνω στον πανικό του, επειδή νόμιζε ότι κάτι θα βρει εκεί να πατήσει και ήταν ένα πλέξιγκλας και έπεσε στο κενό», είπε η μητέρα στο MEGA.

«Ο ένοικος διαμαρτυρήθηκε, τους φώναξε, ο γιος μου κατέβηκε κάτω, το παιδί αυτό προφανώς, έχει άλλο χαρακτήρα και ίσως φοβήθηκε μην πούνε κάτι στους γονείς του. Τι να πω; Δεν ξέρω πως σκέφτονται εκείνη την ώρα. Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό τους, δεν ξέρω», συμπλήρωσε. «Τρία παιδάκια ήταν. Ψάχνανε να τον βρουν και τελικά τον βρήκαμε νεκρό», σημείωσε η μητέρα.

«Ας ελπίσουμε αυτό το πράγμα να συνετίσει κάποια παιδιά»

Σε ερώτηση για το αν πέταξαν αυγά από την ταράτσα η μητέρα απάντησε: «τι να σας πω; Μπορεί να υπήρξε και αυτό το περιστατικό, να έγινε. Ξέρετε οι έφηβοι, πάνω στην εφηβεία τους κάνουν και κάποια ανοησία. Δυστυχώς αυτή η ανοησία κόστισε τη ζωή σε ένα παιδί».

«Δεν είναι μόνο ο γιος μου ή κάποιο άλλο παιδί που το έκανε, είναι φαινόμενο, τελικά είναι ένα φαινόμενο. Μια μαγκιά; Μια μόδα; Τι να το πω; Είναι ένα άσχημο πράγμα. Είναι και άλλοι μέσα στο Βόλο που το κάνουν από ότι μου έχουν πει», σημείωσε.

«Ας ελπίσουμε αυτό το πράγμα να συνετίσει κάποια παιδιά. Να μην κάθονται σε ταράτσες, σε πράγματα, σε μέρη που είναι επικίνδυνα, άκρως επικίνδυνα», συμπλήρωσε.

Ο γιος της είναι «σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σκληρό, γιατί ήταν σαν αδέρφια». «Τι να λέμε; Όσα δεν φέρνει η ώρα, τα φέρνει η στιγμή. Ο γιος μου, ο γιος μου ο ίδιος μου λέει “έχει πάθει κάτι το παιδί, μαμά προσπαθώ να βρω τον Ιάσονα και δεν μπορώ, δεν ανταποκρίνεται, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα”. Έχει πέσει το παιδί, κάπου πήγε να προφυλαχθεί να κρυφτεί από τον ένοικο και έγινε αυτό που έγινε», συμπλήρωσε.

«Ο σύζυγος βγήκε έξω και εγώ καλούσα το ασθενοφόρο επί τόπου εκείνη την ώρα. Ο γιος μου βγήκε έξω να δει αν έχει πάρει το αμάξι, αν έφυγε, αν από εκεί που πάτησε κάπου τράπηκε σε φυγή, δεν ήξερε ο γιος μου που οδηγεί ο φωταγωγός, δεν ξέρουν τα παιδιά. Νόμιζε ότι είχε φύγει, αλλά το παιδί ήταν εγκλωβισμένο εκεί. Είκοσι-τριάντα λεπτά προσπαθούσε να τον βρει στα τηλέφωνα και λέει “μαμά πρέπει να έχει πέσει κάτω”. “Πού κάτω” λέω “παιδί μου πού; Πού; Πάμε να δούμε, πού; Στον ακάλυπτο;”. “Όχι” μου λέει, “στον φωταγωγό πρέπει να είναι”», περιέγραψε η μητέρα.

«Δεν τους κυνήγησε απλά τους επίπληξε»

«Ο γείτονας δεν τους κυνήγησε απλά τους επίπληξε. Δηλαδή ήρθε μου βάρεσε εμένα τα κουδούνια δύο η ώρα, έκανε μία φασαρία», είπε. «Δεν ακούστηκε τίποτα, στο διπλανό άκουσε ο γείτονας ο διπλανός, έναν θόρυβο, ένα γδούπο, εγώ δεν άκουσα κάτι», ανέφερε.

Ο Ιάσονας ήταν «αθλητής, ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, οι γονείς του διακεκριμένοι στον Βόλο, επιχειρηματίες, η μαμά του δικηγόρος, από καλή οικογένεια. Ήταν ένα συνεσταλμένο παιδί, πολύ καλό παιδί, όμορφο, ένα παιδάκι 21 ετών καταλαβαίνετε. Με διακρίσεις, με, με… Στις επιχειρήσεις του πατέρα του βοηθούσε».

«Προσπαθούμε να μιλάμε στα παιδιά μας κάθε μέρα, κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς χτυπάει και την δική μας πόρτα το κακό. Ας αναπαυθεί η ψυχή του και προσοχή. Να προσέχουν όλοι, όλοι να προσέχουν και οι γονείς να είμαστε από πίσω όσο μπορούμε», κατέληξε.

