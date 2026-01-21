Τριετής παράταση της Cycling Greece – Θεσμική συνέχεια για τον ΔΕΗ Tour of Hellas

Με την τριετή παράταση της Cycling Greece, εξασφαλίζεται η θεσμική συνέχεια για τον ΔΕΗ Tour of Hellas.

Τριετής παράταση της Cycling Greece – Θεσμική συνέχεια για τον ΔΕΗ Tour of Hellas Ο Γιάννης Βρούτσης εξασφάλισε τη σταθερότητα και για τον ΔΕΗ Tour of Hellas
21 Ιαν. 2026 15:29
Pelop News

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, υπέγραψε την υπ’ αριθμ. ΓΓΑ/33428 απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6629/10.12.2025, και με την οποία παρατείνεται για τρία ακόμη έτη η θητεία της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Ποδηλασίας «Cycling Greece», έως το 2029.

Η απόφαση αυτή διασφαλίζει τη θεσμική συνέχεια, τη διοικητική σταθερότητα και τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό του ΔΕΗ Tour of Hellas, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της Πολιτείας στο έργο που έχει επιτελεστεί και στη δυναμική του κορυφαίου διεθνούς αθλητικού γεγονότος της χώρας.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Γιάννη Βρούτση: «Η τριετής παράταση της θητείας της Cycling Greece δεν αποτελεί απλώς μία διοικητική πράξη, αλλά μια καθαρή επιλογή στρατηγικής συνέχειας, θεσμικής σοβαρότητας και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργεί ως ένας σύγχρονος εθνικός θεσμός, που συνδέει τον αθλητισμό με την οικονομική άνθιση των τοπικών κοινωνιών, τον αθλητικό τουρισμό, τη βιώσιμη κινητικότητα στις σύγχρονες πόλεις, αλλά και την κοινωνική συνοχή, μέσα από τις δράσεις που το Υπουργείο Αθλητισμού σχεδιάζει για όλους τους πολίτες. Στηρίζουμε έμπρακτα αυτή τη διαδρομή, γιατί πιστεύουμε σε δομές που χτίζονται με σχέδιο, διαφάνεια και διεθνή προσανατολισμό. Σύμμαχοί μας είναι οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι που πιστεύουν και επενδύουν στο εθνικό αυτό σχέδιο, αλλά και οι ιδιώτες χορηγοί που αγκαλιάζουν την προσπάθειά μας».

Η θεσμική κατοχύρωση της Cycling Greece:

• μειώνει το επενδυτικό ρίσκο στους ολοένα και περισσότερους χορηγούς που προσελκύει η διοργάνωση,

• επιτρέπει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στα στελέχη της,

• ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των θεσμικών συνεργατών λειτουργώντας ως εγγύηση συνέπειας και επαγγελματισμού,

• ενισχύει την προσπάθεια της Οργανωτικής Επιτροπής να διεκδικήσει την αγωνιστική αναβάθμιση του ΔΕΗ Tour of Hellas από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας (UCI).

Παράλληλα, αποστέλλει ένα σαφές μήνυμα αξιοπιστίας προς τις επαγγελματικές ομάδες, τους αθλητές και τους διεθνείς φορείς του ποδηλατικού οικοσυστήματος: ο ΔΕΗ Tour of Hellas δεν είναι ένα ευκαιριακό γεγονός, αλλά ένας σταθερός και διαρκώς αναπτυσσόμενος θεσμός.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Cycling Greece, Παύλος Παπαδόπουλος, υπογράμμισε: «Η τριετής ανανέωση της θητείας της Cycling Greece αποτελεί ισχυρή θεσμική επιβεβαίωση της δουλειάς που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas δεν είναι για εμάς απλώς ένα αθλητικό γεγονός, αλλά μια εθνική πλατφόρμα που ενώνει πόλεις, κοινωνίες και ανθρώπους, προβάλλοντας τη σύγχρονη Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον. Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι σε όσους μας στηρίζουν, Πολιτεία και ιδιώτες χορηγούς, με σαφή στρατηγική, με κοινωνικό αποτύπωμα και με στόχο να εξελίξουμε τον Γύρο σε έναν από τους σημαντικότερους ποδηλατικούς θεσμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Υπενθυμίζουμε ότι οι διαδρομές του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026 έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

6/5/2026 Γιάννενα- Αγρίνιο

7/5/2026 Καρπενήσι – Λάρισα

8/5/2026 Βόλος – Λαμία

9/5/2026 Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)

10/5/2026 Πειραιάς – Σύνταγμα

Με παρουσίαση των ομάδων στις 5 Μαϊου στη Λίμνη των Ιωαννίνων!

 

