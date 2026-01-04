Τριήμερο απεργιακών κινητοποιήσεων στις λαϊκές αγορές από 7 Ιανουαρίου

Σε τριήμερο πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων προχωρά η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), στο πλαίσιο της επ’ αόριστον απεργίας στις λαϊκές αγορές, η οποία ξεκινά την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της Ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κινητοποιήσεις θα περιλαμβάνουν συγκεντρώσεις και πορείες σε κομβικά σημεία της Αττικής, με αιχμή του δόρατος τα φορολογικά ζητήματα που, όπως τονίζεται, απειλούν τη βιωσιμότητα του θεσμού των λαϊκών αγορών.

Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων

Η αρχή θα γίνει την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, με συγκέντρωση στις 09:30 στην Πλατεία Συντάγματος και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών, στην οδό Νίκης.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, οι πωλητές των λαϊκών αγορών θα συγκεντρωθούν στις 08:00 στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς στον Ρέντη, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις με έμφαση στον πρωτογενή τομέα και τη διακίνηση των προϊόντων.

Το τριήμερο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου με μηχανοκίνητη πορεία, η οποία θα ξεκινήσει από το σημείο Κηφισού και Λένορμαν (παράδρομος στην Παναγίτσα) και θα καταλήξει στα διόδια Αφιδνών.

Τα αιτήματα των πωλητών

Όπως επισημαίνει η ΠΟΣΠΛΑ, ο θεσμός των λαϊκών αγορών συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, ωστόσο το μέλλον του παραμένει αβέβαιο, λόγω –όπως υποστηρίζεται– δυσμενών φορολογικών και θεσμικών ρυθμίσεων.

Κεντρικό αίτημα των κινητοποιήσεων είναι η τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, τον οποίο οι πωλητές χαρακτηρίζουν άδικο και δυσανάλογο προς τα πραγματικά τους εισοδήματα.

Παράλληλα, ζητούν:

την κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό ,

την κατάργηση των τριετιών στη φορολόγηση ,

τη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι τον μέσο όρο του ΚΑΔ,

καθώς και την απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης η μείωση του κόστους παραγωγής, με στόχο τη διατήρηση χαμηλών τιμών για τους καταναλωτές, αλλά και η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις.

Κλείνοντας, η ΠΟΣΠΛΑ τονίζει ότι οι λαϊκές αγορές «έχουν παρόν αλλά και μέλλον», υπογραμμίζοντας πως οι κινητοποιήσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνέχισης ενός κοινωνικού και οικονομικού θεσμού με μακρά ιστορία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



