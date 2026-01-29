Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου πίσω από την τραγωδία στη «Βιολάντα» – Στον εισαγγελέα τα πορίσματα, σήμερα και αύριο Παρασκευή οι κηδείες

Νέα δεδομένα για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες, προκύπτουν από το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ερευνών, η έκρηξη αποδίδεται σε πολύμηνη διαρροή προπανίου, η οποία δεν έγινε αντιληπτή εγκαίρως.

Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία προετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τα θύματα, με τις κηδείες των πέντε γυναικών να προγραμματίζονται για την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Πώς εντοπίστηκε η διαρροή

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκια της Πυροσβεστικής, παρουσία εισαγγελέα και πραγματογνωμόνων, με την εξέταση να ξεκινά από τις δύο δεξαμενές προπανίου που βρέθηκαν άθικτες. Κατά τον έλεγχο των σωληνώσεων που οδηγούσαν προς τις εγκαταστάσεις, εντοπίστηκε διαρροή σε βάθος περίπου 80 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, με τη χρήση αζώτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το προπάνιο μετακινήθηκε λόγω της κλίσης του εδάφους και συσσωρεύτηκε σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Εκεί, ένας σπινθήρας φαίνεται πως προκάλεσε την έκρηξη, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή της γραμμής παραγωγής.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν σημείο όπου το έδαφος ήταν εμποτισμένο με προπάνιο, με έντονη οσμή αερίου, από το οποίο και ελήφθησαν δείγματα.

Ερωτήματα για τους ελέγχους ασφαλείας

Τα ευρήματα της Πυροσβεστικής θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες λειτουργίας του εργοστασίου, όπως το πότε πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος έλεγχος ασφαλείας, αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής αερίου στο υπόγειο, καθώς και αν οι σωληνώσεις στο παλαιό τμήμα της εγκατάστασης έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί.

Στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, η έρευνα αναμένεται να διευρυνθεί με νέα στοιχεία και καταθέσεις.

Τα ευρήματα του ΤΕΕΜ

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην έκθεση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), η οποία θα διαβιβαστεί απευθείας στην Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο της εγκατάστασης δεν προβλέπονταν ανιχνευτές αερίου, ενώ οι σωληνώσεις προπανίου δεν θα έπρεπε να είναι υπόγειες αλλά εμφανείς, ώστε να είναι δυνατός ο έγκαιρος εντοπισμός διαρροής.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι εξωτερικές δεξαμενές προπανίου βρίσκονταν σε απόσταση μεγαλύτερη από την ενδεδειγμένη από το εργοστάσιο. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο διάτρησης του αγωγού κατά τη διάρκεια ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκε πάνω από τις σωληνώσεις.

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι κατηγορούμενοι

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρχές, οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως Τρικάλων και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες, εμπρησμό και έκρηξη.

Οι τρεις κατέθεσαν επί ώρες και αναμένεται να κληθούν εκ νέου στο πλαίσιο της συνέχισης της ανακριτικής διαδικασίας.

Σήμερα και αύριο οι κηδείες

Μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών διαδικασιών, ανακοινώθηκε ότι οι κηδείες των πέντε γυναικών θα τελεστούν την Πέμπτη και την Παρασκευή σε Τρίκαλα, Γριζάνο, Μεγαλοχώρι, Προάστιο Καρδίτσας και Φιλύρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει γίνει γνωστό από τις οικογένειες.

