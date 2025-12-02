Τροχαίο Λούτσα: Τι έδειξαν οι αιματολογικές του 29χρονου οδηγού

Ενώπιον του Ανακριτή προκειμένου ν’ απολογηθεί μετά τη προθεσμία που ζήτησε και έλαβε, θα βρεθεί την Τετάρτη 3/12/2025, ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα με ένα 24χρονο νεκρό και τρεις τραυματίες τη μητέρα, την αδελφή και την κοπέλα του, στη Λούτσα.

Επιβεβαιώθηκε η κατανάλωση αλκοόλ

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA, από τις πρώτες χημικές αναλύσεις των αιματολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στον 29χρονο επιβεβαιώνεται η κατανάλωση αλκοόλ, με τις έρευνες να συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο 29χρονος είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν ο 29χρονος ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω στον 24χρονο και τρία μέλη της οικογένειάς του, οι οποίοι μόλις είχαν βγει από το αυτοκίνητο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται ο 29χρονος να κατεβαίνει από το όχημά του απαθής, ενώ στο σημείο επικρατεί πανικός, να πλησιάζει τους διασώστες και να τους λέει πως πονάει το αυτί του.

Γόνος της οικογένειας με τη σοκολατοποιία Leonidas ο 24χρονος

Ο 24χρονος που παρασύρθηκε και βρήκε ακαριαίο θάνατο στη Λούτσα ήταν γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας με τη σοκολατοποιία Leonidas.

Ο νεαρός έκανε μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, όπου και εργαζόταν, ωστόσο ήρθε στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του, η οποία επίσης χτύπησε και τραυματίστηκε σοβαρά.

«Είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και είχε έρθει γιατί ορκιζόταν την άλλη μέρα η κοπέλα του. Η κοπέλα που είναι πολύ βαριά στο νοσοκομείο ήταν στην κοπέλα που θα ορκιζόταν την άλλη μέρα» επεσήμανε μιλώντας στο Live News η θεία του.

«Το συζητάτε; Τι ήταν αυτό; Να έρθει για ορκωμοσία και να βρεθεί σκοτωμένο; Ξέρω ότι θα γίνει η κηδεία στην Αθήνα και θα τον θάψουν εδώ στο χωριό. Πολύ καλό παιδί, παιδάκι. Σωτηράκη τον λέγαμε. Η γιαγιά του είναι η Κεστεκίδου που έχει το εργοστάσιο με τα σοκολατάκια Leonidas. Είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και δούλευε στο εργοστάσιο της γιαγιάς του», είπε άλλος συγγενής του.

