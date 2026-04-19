Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Λιοσίων: Ναρκωτικά σε σχολεία έδινε ο 16χρονος Σουδανός – Διασωληνωμένη η ανήλικη

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για το τροχαίο με εγκατάλειψη 16χρονης στη Λιοσίων, με πρωταγωνιστή έναν επίσης ανήλικο οδηγό, ο οποίος συνελήφθη μετά από έρευνα των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος από το Σουδάν είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων διακίνηση ναρκωτικών σε σχολικούς χώρους, ασέλγεια και απειλές.

Την ίδια ώρα, η 16χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο δίνει μάχη για τη ζωή της, νοσηλευόμενη διασωληνωμένη με βαριές κακώσεις.

«Το παιδί είναι διασωληνωμένο. Της έκαναν αφαίρεση σπλήνας χθες. Οι γιατροί δεν μπορούν ακόμη να πουν κάτι, καθώς το πρώτο 24ωρο είναι κρίσιμο», ανέφερε ο πατέρας της, μιλώντας στο Mega Channel.

Ο 16χρονος εμφανίστηκε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής και συνελήφθη, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εκτιμάται ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα του Σαββάτου (18/4), όταν μία γυναίκα μετέβη σε αστυνομικό τμήμα και δήλωσε κλοπή του δίκυκλου οχήματός της.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, η καταγγελία αυτή ήταν ψευδής. Η ίδια, μαζί με ακόμη ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του οχήματος, έδωσαν καταθέσεις στις οποίες απέφυγαν να αποκαλύψουν ποιος οδηγούσε, ισχυριζόμενοι ότι δεν τον γνωρίζουν.

Η εξέλιξη που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση ήρθε λίγες ώρες αργότερα, όταν τρίτο άτομο εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και παραδέχθηκε ότι επέβαινε στο δίκυκλο ως συνεπιβάτης. Όπως κατέθεσε, μετά το τροχαίο εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να προσφέρουν βοήθεια στην τραυματισμένη 16χρονη και χωρίς να ειδοποιήσουν την αστυνομία.

Η μαρτυρία αυτή αποτέλεσε το βασικό στοιχείο για την προχώρηση των συλλήψεων των εμπλεκομένων για ψευδή δήλωση κλοπής και παραπλανητικές καταθέσεις.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι στόχος των εμπλεκομένων ήταν να αποκρυφθεί η ταυτότητα του οδηγού και να αποφευχθούν οι συνέπειες.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχουν απαγγελθεί, κατά περίπτωση, κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και για παραβίαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, ενώ η κατάσταση της 16χρονης παραμένει κρίσιμη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίησή της.

