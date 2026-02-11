Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα Steyr στην Ορεστιάδα – Δύο στρατιώτες στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα με στρατιωτικό όχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Ορεστιάδας. Δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.
Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή στρατιωτικού οχήματος τύπου Steyr σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/02/2026) στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό δύο στρατιωτών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε κοντά στο χωριό Ρίζια, όταν – υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες – το όχημα εξετράπη της πορείας του, χωρίς ωστόσο να ανατραπεί.
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου, κυρίως για προληπτικό έλεγχο, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια του συμβάντος.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News