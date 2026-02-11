Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα Steyr στην Ορεστιάδα – Δύο στρατιώτες στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή στρατιωτικού οχήματος τύπου Steyr σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/02/2026) στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό δύο στρατιωτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε κοντά στο χωριό Ρίζια, όταν – υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες – το όχημα εξετράπη της πορείας του, χωρίς ωστόσο να ανατραπεί.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου, κυρίως για προληπτικό έλεγχο, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια του συμβάντος.

