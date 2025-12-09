Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας, λίγο πριν τις 10 το πρωί της Τρίτης 9/12/2025.

Το τροχαίο οι συνθήκες του οποίου ερευνώνονται συνέβη στη συμβολή των οδών Γούναρη και Κανακάρη, με τον οδηγό του δικύκλου να παραλαμβάνεται, από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας τις αισθήσεις του και να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο.

