Τροχαίο στην Αττική Οδό: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών προς Ελευσίνα

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται από το μεσημέρι της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου στην Αττική Οδός, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Λόγω του ατυχήματος, η μεσαία λωρίδα της Αττικής Οδού έχει τεθεί εκτός κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα η κίνηση να διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες. Οι καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο ρεύμα ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Πλακεντίας έως και τον κόμβο Ηρακλείου.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η κυκλοφορία στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από την περιοχή του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παρόμοια προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Κηφισίας, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως οι λεωφόροι Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τέλος, η κίνηση είναι κατά διαστήματα αυξημένη, με μικρές καθυστερήσεις.

