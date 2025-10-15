Τροχαίο στην Αττική Οδό, σύγκρουση αστικού λεωφορείου με φορτηγό
Το τροχαίο, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 15/10/2025, στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή, ενώ σημειώνονται καθυστερήσεις 10΄-15΄ μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.
Σημειώνεται πως στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αστικό λεωφορείο και ένα φορτηγό.
Τροχαίο ατύχημα μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Δεξιά λωρίδα κλειστή.
Καθυστερήσεις 10΄-15΄μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας. https://t.co/VL7xyL4ovM
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025
