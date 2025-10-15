Τροχαίο στην Αττική Οδό, σύγκρουση αστικού λεωφορείου με φορτηγό

Τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 15/10/2025, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή, ενώ σημειώνονται καθυστερήσεις 10΄-15΄ μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.

Σημειώνεται πως στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αστικό λεωφορείο και ένα φορτηγό.

