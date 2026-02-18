Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρα – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. επιβατικό όχημα συγκρούστηκε με δίκυκλο στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Γκότση. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Πατρών, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

