Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρα – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου

Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρα – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
18 Φεβ. 2026 18:43
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. επιβατικό όχημα συγκρούστηκε με δίκυκλο στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Γκότση. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Πατρών, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:40 Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε πάρκο
20:31 Τραγωδία στη Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες που υπέστησαν ηλεκτροπληξία
20:21 «Δεν έχουμε διαπιστώσει την παρουσία κανενός άλλου», η ΕΦΟΕπΑ για Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Παναγιά Αλεξιώτισσα
20:10 Ιδιοκτήτης Βιολάντα στον ανακριτή: Υποστήριξε ότι στον χώρο του εργοστασίου έπαιζαν τα παιδιά του και δεν γνώριζε τον κίνδυνο
19:52 «Διαστημικός» Ατρόμητος διέλυσε τον Εθνικό με 8-0!
19:51 Αγγελόπουλος στον peloponnisos FM: «Η Παναχαϊκή συνεχίζει να γραφεί ιστορία»
19:41 Καιρός: Μικρή πτώση η θερμοκρασία, τοπικές βροχές σε Πελοπόννησο και Δωδεκάνησα
19:31 Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπαρχηγός της εθνικής αστυνομίας, που κατηγορείται ότι βίασε υφιστάμενή του
19:21 Επίσκοπος δικάζεται στην Πολωνία με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς
19:11 «Τους ακούγαμε να τραγουδούν μέσα από τα καμιόνια», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από την «μαύρη» Πρωτομαγιά του ’44
19:00 Ποιος Ουκρανός θέλει να γίνει Ρώσος;
18:58 Προμηθέας: Οι βιασύνες λόγω Ευρώπης και το μπλέξιμο!
18:51 «Έφαγε» 16 μήνες φυλακή ο οδηγός ασθενοφόρου που εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος
18:46 Σύλληψη 27χρονου στον νότιο λιμένα της Πάτρα – Τραυματίστηκε λιμενικό με το αυτοκίνητο
18:43 Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρα – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
18:40 Χρήστος Μαυρίκης: Γιατί αναβλήθηκε και πάλι η δίκη του
18:31 «Γύρνα πίσω στον ζωολογικό κήπο», καταγγελία για ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ από τον Κέλι της Γιουβέντους
18:27 Η Ύδρα μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό για τον Μπραντ Πιτ
18:21 Αιγύπτιος κρατούμενος το ‘σκασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
18:10 «Βλέπω τον Ανδρουλάκη να τυπώνει μπλουζάκια με σλόγκαν ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα», κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τα μαϊμού επιδόματα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ