Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρας: Αυτοκίνητο έπεσε σε απορριμματοφόρο – Τραυματίστηκε εργαζόμενος

Λίγο μετά τις 8:00 το πρωί τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου, στο κέντρο της Πάτρα, όταν επιβατικό όχημα προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο που βρισκόταν προσωρινά σταθμευμένο στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το απορριμματοφόρο είχε σταματήσει για την αποκομιδή απορριμμάτων, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω του.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε εργαζόμενος στην καθαριότητα, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Λόγω του ατυχήματος, η οδός Κορίνθου παρέμεινε κλειστή για την κυκλοφορία για αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Πατρών, η οποία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

