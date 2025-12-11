Τρόμαξε την Ευρώπη ο Ρούτε: Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τους συμμάχους να εντείνουν τις αμυντικές τους προσπάθειες προκειμένου να αποτρέψουν έναν πόλεμο από τη Ρωσία, που θα μπορούσε να είναι «στο μέγεθος του πολέμου που πέρασαν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας».

Σε ομιλία του στο Βερολίνο την Πέμπτη, δίπλα στον Φρίντριχ Μερτς, ο Ρούτε τόνισε ότι πάρα πολλοί σύμμαχοι στο NATO δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της απειλής που θέτει η Ρωσία για την Ευρώπη. Επεσήμανε την ανάγκη να αυξηθούν άμεσα οι αμυντικές δαπάνες και η παραγωγή, ώστε να αποτραπεί ένας πόλεμος κλίμακας όπως αυτός που βίωσαν οι προηγούμενες γενιές.

BREAKING: NATO Secretary General Mark Rutte says, “we must be ready for the scale of war our parents and great-grandparents endured” https://t.co/5MpePzQTlm 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/2K0UDff0DN — Sky News (@SkyNews) December 11, 2025

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας, φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι αδιάφοροι γύρω από αυτό. Πάρα πολλοί δεν αισθάνονται την επείγουσα ανάγκη. Και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα. Η σύγκρουση είναι προ των πυλών. Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο πίσω στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε ο Ρούτε.

Η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών, ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του, καλώντας το ΝΑΤΟ να δράσει σαν μια ομάδα για να αντιμετωπίσει τη ρωσική απειλή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



