Τρομερή κατολίσθηση στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στον Μυρόφυλλο Τρικάλων, ΒΙΝΤΕΟ

Στη Γλύστρα των Τρικάλων τμήμα του βουνού υπέστη μεγάλη κατολίσθηση το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στο Μυρόφυλλο.

Κατέρρευσαν σοβάδες σε σχολείο και έπεσαν στα κεφάλια μαθητών! ΦΩΤΟ

Σε βίντεο φαίνεται να υποχωρεί τμήμα του βουνού και να καταλήγει στο οδόστρωμα.

Η κατολίσθηση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δρόμο, αναφέρει το trikalaopinion.gr.

