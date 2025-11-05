Τρομερή κατολίσθηση στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στον Μυρόφυλλο Τρικάλων, ΒΙΝΤΕΟ

Τμήμα του βουνού και να καταλήγει στο οδόστρωμα

Τρομερή κατολίσθηση στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στον Μυρόφυλλο Τρικάλων, ΒΙΝΤΕΟ
05 Νοέ. 2025 20:11
Pelop News

Στη Γλύστρα των Τρικάλων τμήμα του βουνού υπέστη μεγάλη κατολίσθηση το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στο Μυρόφυλλο.

Κατέρρευσαν σοβάδες σε σχολείο και έπεσαν στα κεφάλια μαθητών! ΦΩΤΟ

Σε βίντεο φαίνεται να υποχωρεί τμήμα του βουνού και να καταλήγει στο οδόστρωμα.

Η κατολίσθηση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δρόμο, αναφέρει το trikalaopinion.gr.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:39 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ
21:30 Τρέλα στην Τουρκία με Μέσι: «Σενάριο» που στέλνει τον Αργεντινό στη Γαλατάσαραϊ για τέσσερις μήνες! ΒΙΝΤΕΟ
21:20 ΗΠΑ: Εκτόξευσαν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, ΦΩΤΟ
21:11 Χουάν Κάρλος: «Ο γιος μου Φελίπε μού γύρισε την πλάτη, η Σοφία είναι αναντικατάστατη»
21:00 Ένας 18χρονος έτρεχε με 218 χλμ! Δεν σταμάτησε για έλεγχο και συνελήφθη
20:50 Λήστευαν ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά παριστάνοντας τους Αστυνομικούς!
20:40 Γερή «καμπάνα» με συνολικό πρόστιμο 22.000 ευρώ για τα επεισόδια στο Πάτρα 2005-ΑΕ Αιγίου
20:31 Η Αντζελίνα Τζολί αιφνιδιαστικά στην Ουκρανία, ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Νοσηλευτής που σκότωσε 10 ασθενείς του στη Γερμανία καταδικάστηκε σε ισόβια
20:11 Τρομερή κατολίσθηση στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στον Μυρόφυλλο Τρικάλων, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων: Ούτε φέτος ικανοποιήθηκε βασικό αίτημα για τα τέλη
19:50 Το βίντεο της ΕΛΑΣ, στο οποίο διακρίνεται ο γαμπρός του Καργάκη να πυροβολεί στο μακελειό στα Βορίζια, ΦΩΤΟ
19:40 Το who is who της Ράμα Ντουβάτζι, που έγινε η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
19:30 Κατέρρευσαν σοβάδες σε σχολείο και έπεσαν στα κεφάλια μαθητών! ΦΩΤΟ
19:21 Εκπαιδευτικός ο προπονητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 16χρονη αθλήτρια! Κρίθηκε προφυλακιστέος
19:11 Ο Μαρινάκης για Βορίζια: Ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Αβάστακτη Γοητεία της Αναμονής
18:58 Πέντε δήμαρχοι ρίχνουν το «γάντι» στην Πολιτεία για την κλιματική ανθεκτικότητα
18:50 Μεσημέρι παίζει η Ολυμπιάδα, βράδυ ο Ερμής για την Α2 Εθνική
18:42 Έκπληξη στην Αλέκα Παπαρήγα έκαναν στελέχη του ΚΚΕ – Είχε γενέθλια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ