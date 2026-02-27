Τρομερό ατύχημα: Σκοτώθηκε 67χρονη ΑμεΑ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ανύποτη τραγωδία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με μία 67χρονη ΑμεΑ να αφήνει την τελευταία της πνοή κατά την αποβίβασή της από αεροσκάφος.

Η άτυχη γυναίκα έφτασε με πτήση από την Κεφαλονιά στο αεροδρόμιο της Αθήνας και κατά τη διάρκεια της αποβίβασής της με τον ειδικό αναβατήρα, η 67χρονη και ο συνοδός της έπεσαν από μικρό ύψος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που βρίσκεται στο αεροδρόμιο αλλά δυστυχώς, κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Γεννηματάς, άφησε την τελευταία της πνοή.

