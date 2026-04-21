Τρομερό, η Φενέρμπαχτσε πλήρωσε παίκτρια για δύο αγώνες 500.000 ευρώ! ΒΙΝΤΕΟ

21 Απρ. 2026 19:11
Pelop News

Κυριολεκτικά  είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά deals στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ γυναικών. Μιλάμε για αυτό που έφερε στο προσκήνιο η Φενέρμπαχτσε, πληρώνοντας μισό εκατομμύριο ευρώ για τη συμμετοχή της Μπριάνα Στιούαρτ σε μόλις δύο αγώνες!

Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ ενίσχυσε την τουρκική ομάδα αποκλειστικά στο Final 6 της Euroleague, υπογράφοντας συμβόλαιο που περιλάμβανε 250.000 ευρώ για τη συμμετοχή της και άλλα 250.000 ως μπόνους κατάκτησης του τίτλου, αφού οι Τούρκοι την κατέκτησαν για τρίτη συνεχόμενη σεζόν νικώντας την Γαλατά στον τελικό.

Η επένδυση απέδωσε, καθώς η Φενέρ έφτασε μέχρι το τρόπαιο με την Στιούαρτ να σκοράρει συνολικά στα δύο ματς 12 πόντους, ωστόσο το οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας έχει ήδη ανοίξει συζήτηση για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Είναι χαρακτηριστικό πως το ποσό που εισέπραξε η Στιούαρτ για δύο παιχνίδια προσεγγίζει συμβόλαια ολόκληρης σεζόν στην Ευρώπη, ακόμη και για παίκτριες του κορυφαίου επιπέδου.

Η Στιούαρτ συγκαταλέγεται στις κορυφαίες μπασκετμπολίστριες όλων των εποχών στις ΗΠΑ, έχοντας στο ενεργητικό της πληθώρα ομαδικών και ατομικών διακρίσεων.

Έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα NCAA με το Κονέκτικατ και τρία πρωταθλήματα στο WNBA, χτίζοντας μια καριέρα που λίγες αθλήτριες μπορούν να συγκρίνουν.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει σηκώσει τρεις φορές το τρόπαιο της Euroleague, ενώ με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ έχει κατακτήσει τρία χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και τρία παγκόσμια πρωταθλήματα.

