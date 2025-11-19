Τρομερό σφυροκόπημα της Ρωσίας: Με 470 drones και 48 πυραύλους, 10 νεκροί και 37 τραυματίες στη δυτική Ουκρανία ΒΙΝΤΕΟ

Προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και υποδομές μέσων μεταφοράς

Τρομερό σφυροκόπημα της Ρωσίας: Με 470 drones και 48 πυραύλους, 10 νεκροί και 37 τραυματίες στη δυτική Ουκρανία ΒΙΝΤΕΟ
19 Νοέ. 2025 10:42
Pelop News

Ο Βολομοντίρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (19/11/2025) ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 37 τραυματίστηκαν (μεταξύ τους 12 παιδιά) από ρωσικό πλήγμα στην Τερνοπίλ, στη δυτική Ουκρανία.

Το μυστικό σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, που συζητούν ΗΠΑ και Ρωσία

«Στην Τερνοπίλ, πολυκατοικίες εννέα ορόφων επλήγησαν (…) δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και δυστυχώς εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και υποδομές μέσων μεταφοράς, πρόσθεσε.

«Κάθε στυγνή επίθεση κατά της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση στη Ρωσία είναι ανεπαρκής. Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια στην Ουκρανία μπορούν να το αλλάξουν αυτό», σημείωσε, ζητώντας από τους συμμάχους του Κιέβου βοήθεια σε πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 470 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και 48 πυραύλους στην επίθεσή της τη νύχτα, διευκρίνισε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

