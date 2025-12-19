Τρομερό τροχαίο, ασθενοφόρο προσέκρουσε σε σφοδρότητα σε κλούβα της Αστυνομίας, ΦΩΤΟ

19 Δεκ. 2025 19:10
Pelop News

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (19/12/2025) στον Πλατύκαμπο Λάρισας όταν ένα ασθενοφόρο ιδιωτικού νοσοκομείου έπεσε πάνω σε κλούβα της Αστυνομίας που είχε κλείσει τον δρόμο λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και ο συνοδηγός του ασθενοφόρου. Να σημειωθεί ότι το ασθενοφόρο μετέφερε δύο ασθενείς από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε ο συνοδηγός, πέρασαν το μπλόκο των αγροτών ανεμπόδιστα, και στη συνέχεια σε αφώτιστο κομμάτι του δρόμου, διαπίστωσαν την τελευταία στιγμή ότι το λεωφορείο της αστυνομίας ήταν σχεδόν κάθετα στο δρόμο. Ο οδηγός προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση. Μέσα στην κλούβα βρίσκονταν οι αστυνομικοί της διμοιρίας.

