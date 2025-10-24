Τρόμος στο Χαλάνδρι: Eπίθεση σε γυναίκα που έκανε τζόκινγκ – Της επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και τράπηκε σε φυγή

Μια νυχτερινή προπόνηση μετατράπηκε σε εφιάλτη για γυναίκα στο Χαλάνδρι, όταν ένας άγνωστος άνδρας της επιτέθηκε και της επέδειξε τα γεννητικά του όργανα την ώρα που έκανε τζόκινγκ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Πέμπτης, στην οδό Ταϋγέτου, και έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή.

Η γυναίκα περιέγραψε την ανατριχιαστική εμπειρία της στο ERTnews: «Την ώρα που σταμάτησα, γιατί τα τελευταία 500 μέτρα ήθελα να κάνω χαλαρό περπάτημα, κοιτούσα το ρολόι μου και ένιωσα ότι κάποιος με παρακολουθεί. Κοιτάζω αριστερά και βλέπω τον αρρωστημένο να μου δείχνει τα γεννητικά του όργανα. Αντέδρασα με τσαμπουκά και το έβαλε στα πόδια».

Αμέσως μετά το περιστατικό, η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε την επίθεση, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Η ίδια περιέγραψε πως, τη στιγμή της επίθεσης, κανείς από τη γειτονιά δεν αντέδρασε: «Ήλπιζα να βγει κάποιος στο μπαλκόνι, να ανοίξει ένα παράθυρο, να φωνάξει — αλλά τίποτα. Όλοι και όλες τελικά είμαστε μόνοι μας».

Η αστυνομία έχει ενισχύσει την παρουσία περιπολιών στην περιοχή και συστήνει στους πολίτες να ειδοποιούν άμεσα το τοπικό αστυνομικό τμήμα σε περίπτωση παρόμοιων περιστατικών.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε σειρά καταγγελιών για επιθέσεις σε γυναίκες σε δημόσιους χώρους, επαναφέροντας τη συζήτηση για την ασφάλεια στους δρόμους και τη συστηματική αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης.

