Τρόμος στο Λαύριο: Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω στο δρόμο – Γυναίκα σώθηκε στο παρά πέντε ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο Λαύριο, όταν μπαλκόνι διώροφου κτιρίου κατέρρευσε ξαφνικά πάνω στο δρόμο. Η γυναίκα που περνούσε εκείνη τη στιγμή σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

08 Οκτ. 2025 14:48
Pelop News

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης, το μπαλκόνι ενός διώροφου κτιρίου στο Λαύριο κατέρρευσε, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς και εκτεταμένες ζημιές σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα. Από την πτώση τραυματίστηκε ελαφρά μια γυναίκα που βρισκόταν ακριβώς από κάτω.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα κομμάτι από το στηθαίο έπεσε αρχικά πάνω στο μπαλκόνι, το οποίο δεν άντεξε το βάρος και αποκολλήθηκε, πέφτοντας με δύναμη στο οδόστρωμα μπροστά από φαρμακείο που στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσίευσε το protothema.gr καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης: η γυναίκα που περπατά στο πεζοδρόμιο προλαβαίνει κυριολεκτικά στο παρά πέντε να τρέξει και να αποφύγει τον όγκο από τα τσιμέντα και τα συντρίμμια που πέφτουν λίγα εκατοστά δίπλα της.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η γυναίκα σώθηκε από θαύμα, καθώς το μπαλκόνι έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων, ενώ περαστικοί έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν και να την απομακρύνουν από το σημείο.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες κατέγραψαν τις ζημιές και απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Δεν υπήρξαν αναφορές για άλλους τραυματισμούς.
